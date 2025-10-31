Cavetown im Interview

/ carlb / Bild: Carl Bollig

Mit 15 Jahren hat Robin Skinner angefangen Musik zu schreiben. Seine Songs hat er dann auf Youtube hochgeladen. Heute ist er weltweit bekannt als Cavetown! Mit mehreren Millionen Hörer:innen und vielen Shows hat er sich über die Jahre eine treue Fanbase aufgebaut. Insbesondere bekannt ist er für seinen sanften, emotionalen Indie-Pop Sound. Robin kann aber auch ganz anders: Im Rahmen der „I Can’t Hear You“ Tour von der Rockband “Pierce the Veil” ist er in München im Zenith aufgetreten!

Angefangen hat alles mit seinen selbst produzierten Songs in seinem Schlafzimmer als Teenager, die sich viel mit persönlichen Themen beschäftigt haben und ihm vor allem dabei geholfen haben, etwas von der Seele los zu werden oder verwirrende/negative Gedanken und Gefühle in etwas Greifbares zu verwandeln.

2015 erschien sein Debütalbum “Cavetown” und schnell hat er über die nächsten Jahre eine große Fangemeinde für sich gewinnen können. Insbesondere durch das Internet und Social Media. Sein Sound reicht von introspektiven Indie-Pop bis zu kraftvollen Indie-Rock! Das beweist er auch immer wieder auf der Live-Stage!

Mittlerweile ist Robin Skinner 26 Jahre alt und hat 5 Studio-Alben veröffentlicht. Am 16. Januar 2026 wird nun aber sein nächstes Projekt erscheinen: “Running with Scissors”. Inwiefern dieses Album ein neuen Abschnitt in seiner Karriere darstellt, wie er auf seine bisherige Karriere zurückblickt und das “This is home project” zur Unterstützung von LGBTQ+ Jugend. Das und mehr erfahrt ihr im vollen Interview!