Bullen gegen Haie: Wer beißt sich durch?

/ Marie-Noelle Svihla und Johanna Kopp / Bild: EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Es ist das Topspiel zur Saisonhalbzeit: Die Kölner Haie zu Gast im Stall der Münchner Bullen. Die Ausgangslage könnte nicht spannender sein. Die Münchner Eishackler (Tabellenplatz 4) trennen nur 3 Punkte zu dem Drittplatzierten aus Köln.

München geht mit breiter Brust ins Topspiel: Zwei Siege ohne Gegentor am vergangenen Wochenende, unter anderem gegen Tabellenfüher Ingolstadt, haben dem Team von Anthony Mitchell sichtbar Stabilität verliehen. Und das nicht zuletzt dank eines formstarken Antoine Bibeau im Tor. Die Haie reisen allerdings mit einer beeindruckenden Serie an. Köln hat sich in den vergangenen Wochen zu einem der konstantesten Teams der Liga entwickelt: defensiv gut strukturiert, offensiv gefährlich, und im Powerplay derzeit eines der effektivsten Teams der DEL. Auch die Historie verleiht dem Duell seinen Reiz: Die Red Bulls dominieren die Gesamtbilanz zwar klar, doch in den jüngsten Begegnungen hatten die Haie das bessere Ende für sich. Entsprechend groß ist der Ehrgeiz der Münchner, im eigenen Stadion wieder ein Zeichen zu setzen.

Kurz: Zwei formstarke Mannschaften, ein enger Tabellenkampf und ein Abend, der nach intensivem Eishockey riecht. Und die eine Frage, die sich heut stellt: Wird der SAP Garden heute zum Haifischbecken für die Münchner? Der M94.5 Liveticker hier zum mitlesen.