Bücherrauschen

/ Megan Kreileder-Willis

Es ist heiß, und was ist da angenehmer, als mit einem Buch in der Hängematte zu liegen – Moment, ihr wisst nicht, was ihr lesen sollt? Kein Problem! Bei “Fettgedruckt” haben wir diese Woche wieder tolle Buchtipps und die neuesten News aus der Bücherwelt für euch. Die Autorin von “22 Bahnen” Caroline Wahl zum Beispiel kommt am 18.10.2026 nach München und liest im Prinzregententheater aus ihrem neuen Roman. Einen Sommerroman mit Atlantikküsten-Flair bekommt ihr mit “Sommerrauschen” von Christiane Adlung. Wer sich in der Hängematte gerne etwas ernsteren Themen widmet, sollte unbedingt “Fliegt, Wilde Schwäne” von Jung Chang lesen: die Familienchronik widmet sich dem Leben in China unter dem Mao-Regime. Zum krönenden Abschluss hört ihr noch ein Interview mit Nelio Biedermann: der junge Autor hat mit einem Roman “Lázár” die Kritiker*innen begeistert.



Fettgedruckt am 18.06.2026

Fettgedruckt läuft immer am dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.