ÜBER’S MENSCHLICH SEIN

/ Megan Kreileder-Willis

Das Literaturmagazin Fettgedruckt berichtet einmal im Monat druckfrisch über Bücher, Autor:innen und die internationale Literaturszene. In Interviews mit Menschen, die schreiben, verlegen und lesen, bekommt ihr einen Einblick in die Arbeit zwischen den Buchdeckeln. Und selbstverständlich erfahrt ihr alles über die wichtigsten Literaturpreise und aktuellen Debatten.

Fleisch, Geburt, Liebe, und (künstliche) Intelligenz… Es gibt wenige Stichpunkte, die das Mensch-Sein so ins Herz treffen. Angefangen bei “Mythen, Macht und Muttermund” von Helena Barop, das den historischen Geheimnissen rund ums Thema Geburt auf den Grund geht. Von Ups & Downs die in der Liebe bei der Familiengründung aufkommen handelt auch “Wir in zehn Jahren” von Jessica Stanley. Und schließlich sind da auch die tiefen Abgründe der Menschlichkeit – Wie sähe eine kannibalistische Gesellschaft aus, wenn Fleischkonsum nicht hinterfragt werden würde? Wie zum Beispiel in “Zart ist das Fleisch” von Augustina Bazterrica. Wie gut, wenn KI-Romanhelden und ein Interview mit Sophie Klink zu ihrem Debütromajn “Kurilensee” dann die Gemüter lockern können.



Fettgedruckt vom 21.05.2025

Fettgedruckt läuft immer am zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.