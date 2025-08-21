Vier Generationen Brathendl auf der Auer Dult – Interview mit Reinhold Brenner

/ Andre Anthony Foster

Rundherum läuft Musik, der Autoscooter tutet, im Hintergrund hört man die Ansagen des Kettenkarussells. Es riecht nach Essen, Menschen unterhalten sich und Geschirr klappert. Mittendrin: Reinhold Brenner mit der Wurst-und Hühnerbraterei Heinz. Für ihn ist das Alltag. Und damit ist für Reinhold ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Unsere Redakteurin Sarah Erhardt hat ihn auf der Auer Dult bei der Arbeit besucht. Ein Interview.



Interview mit Reinhold Brenner