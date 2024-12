Binge Reading: unsere Buchempfehlungen für die kalten Tage

/ Marie-Noelle Svihla / Bild: shutterstock/FTiare

Die Feiertage stehen vor der Tür – und damit für viele auch Ferien, Urlaub oder zumindest ein paar freie Tage. Heißt: endlich Zeit, sich den spaßigen Dingen zu widmen, die im Alltag leider oft zu kurz kommen. Die Zeit zwischen den Jahren eignet sich perfekt, um mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen und darin zu versinken – ohne tausende von To-Dos im Hinterkopf.

Aber welches Buch eignet sich am besten für einen Lesemarathon? Wir haben Münchener Buchhändler:innen gefragt, welche Lektüre sie uns für die Feiertage empfehlen.

1. “Morgen, morgen und wieder morgen” von Gabrielle Zevin

Mit elf lernt Sadie im Krankenhaus Sam kennen, mit dem sie von da an Tag für Tag in die Welt von Super Mario abtaucht. Jahre später treffen sich die beiden an einer U-Bahn-Station wieder und beschließen, zusammen ein Spiel zu programmieren. Dabei zeigt sich, dass die beiden nicht nur als Freund:innen, sondern auch auf kreativer Ebene ein tolles Team sind – bis ihr gemeinsames Spiel zum Hit wird und Rivalitäten ihre Verbundenheit bedrohen.

Der Salon für Buchkultur empfiehlt diesen “Page Turner” Personen egal welchen Alters und auch Bestseller-Autor John Green spricht von “einem der besten Bücher, die er je gelesen hat”.

2. “Schlaglicht” von Rita Bullwinkel

Boxerinnen spielten in der Literatur bislang keine bedeutende Rolle. Dem setzt Rita Bullwinkel in ihrem Roman “Schlaglicht” ein Ende. In dem Roman, der ganz auf die Zwölf geht, kommen die besten acht U-18 Boxerinnen aus den USA in einem Veranstaltungskomplex in Reno, Nevada zusammen. Sie alle kämpfen um dasselbe: die Trophäe des Daughters of Americas-Cup. Der Boxring ist dabei wie ein intimer Raum, in dem nicht nur kampfbereite Körper aufeinandertreffen, sondern auch die jeweiligen Lebensgeschichten: Eine wird von einem unheimlichen Erlebnis als Rettungsschwimmerin verfolgt. Eine beruhigt sich selbst, indem sie die Nachkommastellen von Pi aufsagt. Eine hat ein lilafarbenes Muttermal auf der Lippe, das ihre Erfahrungen seit der Kindheit prägt. Alle acht jungen Frauen ringen darum, gesehen zu werden und den Kampf ihres Lebens für sich zu entscheiden.

Vor allem für junge Menschen und Studierende ist der Roman laut der Münchener Autorenbuchhandlung eine absolute Empfehlung.

3. “Long Island” von Colm Tóibín

In den 1950er Jahren wird Eilis von ihrer Familie zum Arbeiten nach Long Island geschickt. Dort baut sie sich mit ihrem Mann Tony eine Familie auf – bis der eine Affäre hat und sein uneheliches Kind in der gemeinsamen Familie großziehen möchte. Als sie davon erfährt, kehrt Eilis nach fast 20 Jahren in ihr irisches Heimatdorf zurück. Dort trifft sie auf ihre Jugendliebe Jim. Wird sie zu ihrem Mann nach Long Island zurückkehren?

Empfohlen von der Buchhandlung Liebig.

4. “Die schönste Version” von Ruth-Maria Thomas

In “Die schönste Version” löst sich eine junge Frau nach einer gewaltvollen Erfahrung aus einer toxischen Beziehung und landet so erstmal wieder in ihrem alten Kinderzimmer, zu Hause bei ihren Eltern. Dort hat sie Zeit, die Erlebnisse Revue passieren zu lassen und zu hinterfragen, wie es so weit kommen konnte. Dabei geht es viel um das Aufwachsen in der Kleinstadt, aber auch um ihr Verhältnis zu anderen Frauen sowie Beziehungen zu Männern.

Laut der Buchhandlung Lehmkuhl ist das Buch etwas derb, aber jung und frisch geschrieben und eine “extrem wichtige Geschichte”, mit der sich junge Menschen auseinandersetzen sollten.

Vielleicht war ja auch eure nächste Feiertags-Binge-Lektüre dabei! Schnappt euch ein Heißgetränk eurer Wahl und macht es euch an eurem Lieblingsleseort gemütlich. Viel Spaß beim Lesen!

P.S.: Bücher eignen sich auch immer gut als Weihnachtsgeschenk 😉