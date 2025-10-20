Biathlon mitten in der Stadt?

/ Julius Riedel / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 20.10.2025

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Loop One Festival – Biathlon ohne Schnee?

– Biathlon ohne Schnee? Vintage Trikot Pop-Up Store – Ein Paradies für alle Sammler

– Ein Paradies für alle Sammler FC Bayern Basketball – Live aus dem BMW Park

Moderation: Ludwig Weitl

Redaktion: Marie-Noelle Svihla, Lars Willeitner, Tobias

Loussinian-Hildebrand

RvD: Julius Riedel

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.