Der Bewegungsmelder vom 20.10.2025
Biathlon mitten in der Stadt?
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Loop One Festival – Biathlon ohne Schnee?
- Vintage Trikot Pop-Up Store – Ein Paradies für alle Sammler
- FC Bayern Basketball – Live aus dem BMW Park
Moderation: Ludwig Weitl
Redaktion: Marie-Noelle Svihla, Lars Willeitner, Tobias
Loussinian-Hildebrand
RvD: Julius Riedel
Sendeleitung: Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.