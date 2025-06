Ausflugsziele um München mit dem Fahrrad

/ Helene Karadag

Wie oft wart ihr diesen Sommer schon am immer gleichen Spot an der Isar? Ich kann schon nicht mehr mitzählen und deshalb habe ich mir dieses Jahr vorgenommen die Umgebung um München zu erkunden. Und da ich kein Auto habe und mich gerne wieder mehr bewegen möchte, sind alle Ziele mit dem Fahrrad erreichbar. Habt ihr auch Interesse mehr von Münchens Umland kennen zu lernen? Dann findet ihr hier zehn Anregungen.

Bei jedem Ausflugsziel ist ein Link zu Google Maps dabei, auf dem ihr die Route findet 🚴‍♀️. Außerdem auch die Anzahl der Kilometer und eine Schätzung wie lange ihr ungefähr bis zum Ziel braucht 🚩. Startpunkt ist immer der Münchner Hauptbahnhof, das könnt ihr natürlich variieren.

“Der Weg ist das Ziel” – Konfuzius

1. Karlsfelder See

Er zählt zu den schönsten Seen im Umkreis Münchens. Das Erholungsgebiet im Landkreis Dachau lädt nicht nur zum baden ein, sondern bietet mit seinen Beachvolleyball Plätzen, Tischtennisplatten, Grillbereichen und belebten Gaststätten das perfekte Ziel für einen Tagesausflug. Mit dem Fahrrad braucht ihr circa 50 Minuten vom Hauptbahnhof aus. Auf dem Weg durchquert ihr die schöne Allacher Lohe, in der ihr super eine kurze Pause einlegen könnt.

🚴‍♀️: https://maps.app.goo.gl/z2jcTuGESWEgNEhq6

🚩: 13 km ~ 50 Minuten

2. Obergrashof

Falls ihr Lust auf regionales Gemüse habt, seid ihr hier genau richtig. Auf dem Obergrashof werden auf 140 Hektar Freilandfläche über 150 Gemüsesorten angebaut. Oft gibt es Gelegenheiten zum gemeinsamen künstlerischen Schaffen, das dann mit der Ökolandschaft verbunden wird. Der Hof verbindet geschickt den Hofladen mit einem Café und Tieren. Der Weg ist wieder sehr schön und führt euch durch den Olympiapark über den Regattasee, an dem es sich auch lohnt eine Rast ein zu legen.

🕑: Di: 9-19 Uhr, Do: 13-19 Uhr, Fr: 9-19 Uhr, Sa: 9-12 Uhr

🚴‍♀️: https://maps.app.goo.gl/s8fGn9PdGM7GVymBA

🚩: 20 km ~ 60 Minuten

3. Lußsee/ Langwieder See

Hier findet ihr nicht nur einen, sondern gleich zwei tolle Badeseen. Der Lußsee und Langwiedersee sind nur ein paar Minuten von einander entfernt und bieten sich super für einen See-Tag an. Es fehlt hier an nichts. Ihr findet dort viele Freizeitangebote wie Volleyball- und Fußballplätze und eine Grillzone. Am Ufer könnt ihr Minigolf spielen und in einer schön gelegenen Gaststätte essen. Für einen kleinen Snack zwischendurch gibt´s natürlich einen Kiosk. Die Route führt euch erstmal quer durch München, bevor ihr dann ins ruhige Grün geleitet werdet.

🚴‍♀️: https://maps.app.goo.gl/K5SvPvtHV53VZStA6

🚩: 15 km ~ 50 Minuten

4. Fröttmaninger Berg

Viele kennen den Fröttmaninger Berg wahrscheinlich von Silvester als guten Aussichtspunkt zum beobachten vom bunten Feuerwerk. Allerdings ist der ehemalige Müllberg auch unterm Jahr und Tagsüber ein tolles Ausflugsziel. Von 75 Meter Höhe habt ihr einen wunderbaren Blick auf München, das Umland und die Alpen. Und wie schon oben erwähnt: der Weg ist das Ziel! Vom Hauptbahnhof aus, fahrt ihr direkt in den englischen Garten und fahrt ab da gemütlich die ganze Zeit an der Isar lang.

🚴‍♀️: https://maps.app.goo.gl/61LSDBaCb6JsABjKA

🚩: 15 km ~ 50 Minuten

5. Heimstettener See

Der Heimstettener See ist ein weiterer Geheimtipp, wenn ihr nur euer Rad zur Verfügung habt und den Menschenmassen entfliehen wollt. Auch hier gibt es neben Schwimmen gehen schöne Freizeitangebote wie Tischtennisplatten und einen Bolzplatz. Natürlich findet ihr auch Essgelegenheiten in Form eines Kiosks und Restaurants. Für die, die gerne grillen gibt es aber auch genügend Möglichkeiten. Diesmal führt euch der Weg Richtung Nord-Osten durch die Innenstadt und schließlich in die schöne Natur.

🚴‍♀️: https://maps.app.goo.gl/J6yCcMJDbPiU4G6T7

🚩: 15 km ~ 50 Minuten

6. Schloss Schleißheim

Da wir alle sehr auf Schloss Nymphenburg fixiert sind, haben wir doch glatt das wunderschöne Schloss Schleißheim übersehen – eine weniger touristische Alternative. Das Schlossgelände beinhaltet drei Schlösser und einen weitläufigen Garten mit einem breiten Kanal. Ihr könnt euch in einem der Cafés von eurer Fahrradtour erholen und danach die Deckenmalereien, Prunkmöbel und Textilkunst in den Schlössern selber anschauen. Oder aber ihr spaziert durch den prächtigen Schlossgarten, bevor ihr euch wieder auf die Räder schwingt. Die Route führt euch wieder durch viel Natur, süße Gassen und den Olympiapark.

🚴‍♀️: https://maps.app.goo.gl/2973o7sSKVBNMJNE9

🚩: 15 km ~ 50 Minuten

7. Buchenhain an der Isar

Eine kleine Tour mit weniger als 20 Kilometern führt euch immer am Wasser entlang nach Süden bis Buchenhain, wo der Isarwehrkanal und der Hauptfluss wieder eins werden. Vom Uferweg geht es auf eine Anhöhe in den Wald hinauf, von wo ihr einen phantastischen Ausblick habt. Wer nach der Tour hungrig geworden ist, kann im Waldgasthof einkehren und den Ausblick auf die Isar noch weiter genießen.

🚴‍♀️: https://maps.app.goo.gl/J2ytaWjKS8uf6xbd8

🚩: 15 km ~ 50 Minuten

Wen es noch weiter raus aus München zieht, findet hier noch Anregung:

8. Kloster Andechs

Seit bald 900 Jahren bringen Menschen Bitten und Dank auf den Heiligen Berg Andechs, Bayerns ältesten Wallfahrtsort. Hier kann man entspannt im Biergarten sitzen, lecker essen und wunderschöne Landschaft bewundern. Wer möchte kann natürlich die 40 Kilometer fahren. Für die etwas gemütlicheren unter uns habe ich eine Empfehlung: Fahrt mit der S6 nach Starnberg Nord. Dann habt ihr den etwas mühsameren Teil einfach übersprungen und könnt die spektakuläre Landschaft am Ammersee in voller frische genießen.

🚴‍♀️: https://maps.app.goo.gl/DWH1eChjVNEbYuka9

🚩: 15 km ~ 1 Stunde

9. Tegernsee

Auch hier gibt es wieder zwei verschiedene Möglichkeiten: Sportliche können die 50 km zum Tegernsee in einem Stück radeln. Für die weniger anspruchsvolle Route fahrt ihr mit der S3 nach Holzkirchen und von da aus geht es noch circa 20 Kilometer auf ruhigen Straßen durch viel Grün und süßen Dörfchen. Am See angekommen könnt ihr euch entweder einen schönen Bade- und Picknickspot aussuchen oder in eine der unzähligen Gaststätten einkehren.

🚴‍♀️: https://maps.app.goo.gl/2ThFKwpaFVUa4WSg8

🚩: 20 km ~ 1 Stunde 20 Minuten

10. Bad Tölz

Die letzte Route führt euch mit der S7 nach Wolfratshausen. Ab da könnt ihr euch dann die 25 Kilometer quasi nach Bad Tölz runterrollen. In dem idyllischen Städtchen angekommen, könnt ihr super bummeln oder euch in der Isar abkühlen.

🚴‍♀️: https://maps.app.goo.gl/Jb5QeGfnVFBY7MKR8

🚩: 25 km ~ 1 Stunde 30 Minuten

Dann nichts wie los auf eure Räder, und genießt den Sommer in Münchens schöner Umgebung. 🌞