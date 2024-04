Auftakt der BMW Open 2024

Tennis in München

Caroline Schubert / Bild: M94.5/Caroline Schubert

24 Grad, Sonnenschein und strahlend blauer Himmel: So startet München in die Qualifiers der BMW Open 2024. Der 250er Sandplatz-Klassiker findet wie immer auf der Anlage des Tennisclubs MTTC Iphitos im Norden Münchens statt. Für die Deutschen verliefen die Qualifiers jedoch nur mäßig.

Mit der 108. BMW Open Tour endet eine Ära. Das Turnier findet dieses Jahr zum letzten Mal als 250er Turnier der ATP Tour statt. Nächstes Jahr wird es Teil der 500er Serie. Die erhöhten Rankingpunkte sollen dann noch größere Tennis-Stars anlocken. Das finale 250er Turnier darf sich dennoch eines Rekordes erfreuen: Zum ersten Mal sind die BMW Open an allen Tagen ausverkauft.

Die Deutschen in den Qualifiers

Den Start in die Qualifikationsrunde machte Daniel Masur gegen den 23-jährigen Spanier Alejandro Moro Canas. Und Masur sorgte direkt für die längste und spannendste Partie des Tages. Er kämpfte nach einem leichten Rückstand bis zum Tie-Break und gewann den ersten Satz. Den Sieg holte sich jedoch nach knapp zweieinhalb Stunden Moro Canas (6(5)-7, 6-4, 6-1).

Die deutschen Youngsters

Der jüngste Spieler, der 17-jährige Henri Haupt, unterlag seinem zehn Jahre älteren Gegner, dem Großbritanier Jan Choinski, massivst. Auch unter Anfeuerung des Publikums konnte er nur ein Spiel pro Satz noch für sich entscheiden (6-1, 6-1).

Für die Hauptrunde im Einzel ist er damit raus, aber im Doppel kann sich Haupt noch beweisen. Mit Marko Topo geht es für die beiden am Montag gegen Ariel Behar (Uruguay) und Adam Pavlasek (Tschechien/jeweils Platz 40 und 41 in der Doppel-Rangliste)

Der 19-jährige Yannik Klem spielte gegen Francesco Passaro aus Italien und konnte zumindest ein paar Spiele mehr für sich entscheiden, verlor am Ende jedoch (6-3, 6-2).

Das Schlusslicht

Als einziger Deutscher konnte sich Henri Squire gegen Ersatzspieler Hazem Naw (Syrien) behaupten. Auch wenn Naw sich nicht komplett unterkriegen ließ, sorgte Squire für eins der kürzesten Spiele des Qualifiers und siegte nach knapp einer Stunde in zwei Sätzen (6-1, 6-1).

In der zweiten Runde der Qualifiers lief es jedoch auch für den einzig übrig geblieben Deutschen nicht mehr so rund. Ivan Gakhov (Russland), der sich am Samstag noch eine spannende Partie mit Alexander Weis lieferte (7-6(4), 6-1), besiegte Squire mit 6-3, 6-4.

Wer bleibt übrig?

Mit Abschluss konnte sich keiner der Deutschen für die Hauptrunde qualifizieren. Gewinner der Qualifiers sind Alejandro Moro Canas, Francesco Passaro, Schweizer Marc-Andrea Hüsler und Ivan Gakhov.

Für Passaro geht es am Montag aber direkt nochmal gegen einen Deutschen, den 23-jährigen Rudolf Molleker.

Zum Hauptfavorit zählt jedoch Deutschlands Nummer 1 Alexander Zverev. In den vergangenen Jahren lief es für ihn beim ATP München aber nicht wirklich rund. Vergangenes Jahr schied er schon beim Auftaktmatch aus. Das Turnier gewann er bereits zwei Mal, im Jahr 2017 und 2018.

Als größte Konkurrenz für Zverev gilt der Däne Holger Rune. Siebter Platz in der Weltrangliste und Gewinner der vergangenen zwei Jahre – ob ihm ein Hattrick gelingt?