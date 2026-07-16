Auf der Suche nach sich selbst

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Das Literaturmagazin Fettgedruckt berichtet einmal im Monat druckfrisch über Bücher, Autor:innen und die internationale Literaturszene. In Interviews mit Menschen, die schreiben, verlegen und lesen, bekommt ihr einen Einblick in die Arbeit zwischen den Buchdeckeln. Und selbstverständlich erfahrt ihr alles über die wichtigsten Literaturpreise und aktuellen Debatten.



Fettgedruckt vom 16.07.2026 mit Lorenz Beckmann

In der neuen Ausgabe von Fettgedruckt wird es abenteuerlich: mit Szczepan Twardochs Sehnsucht reisen wir durch Jahrhunderte und Kontinente und gehen der Frage nach: Wie bin ich der geworden, der ich bin? Luise K. Böhms Debütroman Kaskaden schildert hingegen eine Lebensrealität, die uns deutlich näher ist. In ihrem poetischen Roman geht es um eine junge Studentin, die unter anderem mit Klassismus zu kämpfen hat. In Popóm von Johanna Sebauer begegnet sich der junge und verzweifelte Protagonist selbst – in dem faszinierenden und doppelt so alten Popóm. In einer Lebenskrise befindet sich auch Emma, die Hauptfigur aus Laura Wagners Roman Tutto Bene. Sucht und Familiendramen, das sind die Themen des Buches, indem es aber auch um Heilung geht.

Fettgedruckt läuft immer am dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.