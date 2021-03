Antirassistische Selbstbezeichnungen – Lexikon

Der Begriff people of color bzw. free people of color wurde, laut Oxford English Dictionary, erstmals 1781 während der Kolonialzeit verwendet. Damals bezeichnetet er freigelassene Sklaven. Ursprünglich kommt die Bezeichnung aus dem Französischen von gens de coleur und meint Nachkommen von weißen Siedlern und Schwarzen Sklaven. Martin Luther King verwendete 1963 die Bezeichnung citizens of color. Mit ähnlicher Bedeutung tauchte der Begriff people of color wieder 1970 auf. Geprägt wurde er von der Black-Power-Bewegung, sowie der Black-Panther-Party. People of Color (PoC) ist eine politische Selbstbezeichnung, die sich nicht auf äußerliche Merkmale bezieht. Sie umfasst alle, die Rassismus erfuhren und immer noch erfahren. Er verdeutlicht die Vielfältigkeit von Rassismuserfahrungen und erschafft solidarische Bündnisse über die Grenzen marginalisierter Gruppen hinweg.