Angelockt und Abgezockt

Bei vielen Games muss man beim Zocken nicht mehr nur schnelle Finger haben, sondern auch ein ständiges Auge auf den Geldbeutel. Kostenpflichtige DLCs und Mikrotransaktionen stellen sich zwischen SpielerInnen und Loot.

Acht Erweiterungspacks, acht Gameplay Packs und 16 Accessoire-Packs. Die gibt es bisher zusätzlich zum Die Sims 4 Grundspiel und da ist das neue Die Sims 4: Nachhaltig Leben, das im Juni erscheinen soll, noch gar nicht mitgezählt. Sims zählt als Paradebeispiel für eine ausgiebige DLC-Politik und immerhin scheint EA das seit 20 Jahren erfolgreich durchzuziehen. Doch geht es denn wirklich nicht anders?

EA hat uns auf diese Frage leider nicht geantwortet. Trotzdem lohnt es sich, die unterschiedlichen Konzepte hinter „Games as a Service“ genauer anzuschauen und vielleicht findet sich so ein Weg, wie beispielsweise ein Die Sims 5 vom altbekannten AddOn-Prinzip abrücken könnte.

„Games as a Service“ oder GaaS bedeutet einfach, dass ein Videospiel fortlaufend mit neuen Spielinhalten gefüttert wird, womit die Lust aufs Weiterspielen bei GamerInnen aufrecht erhalten werden soll.

Im Oktober 2016 hat Civilizaiton VI die Welt der Strategie-Spiele bereichert. Wie dessen Vorgänger ist auch hier ein Spiel auf den Markt gebracht worden, das sich von Zeit zu Zeit mit größeren wie kleineren kostenpflichtigen DLCs erweitern sollte. Für dieses Jahr haben die EntwicklerInnen bei Firaxis Games aber Größeres geplant: Den New Frontier-Pass.

So sollen ab dem 21. Mai bis März 2021 insgesamt sechs Pakete erscheinen, die das Gameplay Stückweise erweitern sollen. Dazu kommen kostenlose Patches für alle SpielerInnen. Für was genau man aber die rund 40 Euro ausgibt, weiß man heute noch nicht. Angewendet auf Die Sims würde das wohl folgendes bedeuten: Man zahlt 40 Euro und hofft am Ende des Jahres endlich ein Haustiere-Erweiterungspack zu bekommen und wird dann doch mit Accessoire-Packs überschüttet. Ob das wirklich eine Verbesserung ist?

Wer lieber Pflanzen statt Weltmächte großzieht, wird in seiner Gaming-Karriere früher oder später auf Stardew Valley stoßen. Und wer sich das Spiel für knapp 15 Euro gekauft hat, erfreut sich seit jeher an kostenlosen Patches und Updates. Der Entwickler des Spiels, Eric Barone, hat erklärt, dass er nie vorhatte, kostenpflichtige Inhalte über das Grundspiel hinaus anzubieten. Das würde laut ihm die Seele des Spiels kaputt machen.

„If I was instead oriented toward monetization, I could make a lot more money off Stardew Valley by adding in all kinds of paid DLC. I could set up a big team and grow, grow, grow.“

Eric Barone, alias ConcernedApe auf Anfrage von M94.5