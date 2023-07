ANDERS AUF EINEN BLICK! (KW 29)

/ M94.5 Praktikant:innen / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Heyy! Wir haben heute unseren letzten Tag hier und lassen nochmal Revue passieren, was diese Woche so geschehen ist! Da war einiges los:

RECAP-TIME! Unsere M94.5-Woche

Eine Mischung aus traditionellen HipHop-Elementen, alternativem R’n’B, folkähnlichem Gesang und selbstreflektierten Texten machen den Sound vom sudanesisch-amerikanischen Rapper Hoosh aus. Auf dem Rolling Loud Germany spricht der Künstler im M94.5-Interview über mentale Gesundheit, die Bedeutung von Heimat und über “Disco Pogo”.

Selten hat ein Film (beziehungsweise in Kombination mit einem zweiten, deutlich anderen Film) bereits im Voraus so einen großen Hype erzeugt! Zahlreiche Memes wurden über den zeitgleichen Start von Barbie und Oppenheimer erstellt. Und Ryan Gosling mit seiner “Kenergy” wurde bereits vorab eine oscarwürdige Performance zugesprochen. Aber ist dieser Hype wirklich gerechtfertigt?

Tanzen, Schwitzen, Trinken – das steht bei jedem Festivalbesuch auf dem Programm. Problematisch kann es werden, wenn kein Trinkwasser zur Verfügung steht. Genau dieses Szenario hat sich am Wochenende unter anderem bei einem Elektro-Festival nördlich von München zugetragen. Dort ist an den Verkaufsständen einfach zeitweise das Wasser ausgegangen. Ein No-Go, findet Lea Wörner. Ein Kommentar.

Unser Album der Woche

Eine Achterbahn von Gefühlen – sich in einem Moment überglücklich und dann plötzlich traurig fühlen. Über diese Höhen und Tiefen im Leben geht es im ersten Album ,,Phase’’ von Lostboi Lino. Emotional, wütend, enttäuscht – So drückt er sich in den Songs aus. Im Album verarbeitet er Misserfolge, unerfüllte Erwartungen und Einsamkeit. Das Lied ,,Loser’’ hat dabei eine ganz besondere Bedeutung. Das richtet sich an alle Außenseiter: innen und soll ihnen helfen sich selbst zu akzeptieren und sich nicht alleine zu fühlen.

Also, wenn ihr vielleicht mal am strugglen seid, hört einfach mal bei ihm rein.

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Filme mit Message

Ihr interessiert euch für Themen wie Demokratie, Klima und Gerechtigkeit? Dann kommt doch am 21.Juli zum Public Health Festival in die Hochschule für Film & Fernsehen. Ihr habt eine spezielle Meinung zu den Themen und wollt euch austauschen? Um 21 Uhr wird der Film “Dear Future Children” gezeigt. Dann los geht’s!

Samstag: Coole Livemusik für wenig Geld

Das Oben Ohne ist ein Musik Festival, bei dem (inter)nationale Künstler: innen und Bands auftreten. Und es nicht nur irgendein Festival: Oben Ohne zählt zu den größten im süddeutschen Raum. Das Festival ist zwar schon ausverkauft, falls ihr aber Tickets bekommen habt: M94.5 hat eine eigene Stage, kommt bei uns vorbei.

Samstag: Rockparty im Backstage

Rocker, Punks, Metalheads aufgepasst!! Am Samstag ab 20 Uhr steigt im Backstage die Karaoke Till Death Party. Wenn ihr gerne singt und feiert, ist das genau das richtige für euch. Aus 130 Songs wählen und der Star des Clubs sein!

Sonst so?

Wusstet ihr schon? Morgen ist Weltgehirntag. Also gönnt eurem Hirn mal ne Pause!!

Liebe Grüße,

Johanna und Marie 🙂