ANDERS AUF EINEN BLICK (4/12 – 10/12) 

Nach dem Schneechaos letzte Woche (brrrrrrr) seid ihr bestimmt alle schon auf Weihnachten eingestellt. Oder seid ihr einfach nur genervt, dass ihr nirgends mehr hinkommt? Wäre auf jeden Fall auch nachvollziehbar. Falls die weihnachtliche Vorfreude bei euch trotz Winter Wonderland vor der Tür noch nicht eingekehrt ist, haben wir jetzt ein paar tolle adventliche Wochenendevents für euch. Außerdem bringen wir euch auf den neuesten Stand was diese Woche alles bei M94.5 so los war.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Der Rapper Casper hat am vergangenen Freitag sein neues Album “nur liebe, immer”. veröffentlicht. Ein Album als Hommage an den eigenen Werdegang und Entwicklung.

INTERVIEW MIT SQUASH-PROFI

Raphael Kandra, Squash-Europameister von 2019, hat entschieden, seine Profi-Karriere noch einmal zu verlängern. Der Grund: Squash wird 2028 zu den Sommerspielen in Los Angeles olympisch.

BLUES UND BOANDLKRAMER

Musik der 1920er und Rap. Bayrische Folklore und aktueller Zeitgeist. Das alles und noch mehr kombiniert das Duo Skinny Phil & Fat E. Inzwischen als Geheimtipp bekannt, sind sie bereits an mehreren Orten in München aufgetreten.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Anfang der 90-er haben sie sich gegründet, 2009 dann aufgelöst. Vergangenes Jahr sind sie wieder zusammengekommen, um ein letztes gemeinsames Album zu releasen. Unser Album der Woche! Pale bringt “Bigger Than Live” raus, was eine Live-Version ihres vorigen Albums “The Night, The Dawn and What Remains” ist. Live dabei sein, dieses Feeling bekommt man beim Zuhören. Mit ihren Songs verarbeiten sie den Trauerschmerz und verabschieden sich von ihrem verstorbenen Freund und Bandmitglied Christian.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag bis Samstag: Glühweinspaziergang

Glühwein gefällig? Geh gen Giesing! Beim Glühwein-Spaziergang klapperst du verschiedene Locations ab und genießt vielerlei traditionell-würzige Erfrischungen. Um mitzumachen, holst du dir einfach eine Stempelkarte bei einer der teilnehmenden Locations. Und dann heißt es: drauf los spazieren (- oder taumeln, je nachdem wie fleißig du schon gebechert hast). Deine sechste Tasse Glühwein bekommst du nämlich for free! Teilnehmende Locations sind z.B. die Osteria Alpenhof, Isarwahn, Gans Woanders und der Kiosk am Grünspitz. Die Glühwein Spaziergänge finden immer Donnerstag bis Samstag ab 16 Uhr statt und werden noch bis zum 23. Dezember angeboten.

Samstag: Christmas Shopping

Ihr braucht Weihnachtsgeschenke, am besten noch nachhaltig? Dann haben wir genau das Richtige für euch! Den nachhaltigen Christmas Shopping Bazar – mit gratis BIO-Kinderpunsch. Hier könnt ihr essen, shoppen, und personalisierte Handlettering-Geschenkkarten und Geschenkanhänger bekommen. Das Ganze findet morgen den 9.12. von 16:00 bis 20:00 im Hirschvogels Hofladen in Sendling statt.

Sonntag: Krampuslauf am Marienplatz

Na, wart ihr dieses Jahr alle brav und artig? Wenn ja, könnt ihr ohne Bedenken am Sonntag zum Krampuslauf am Marienplatz gehen! Dort führen von 15 bis 17 Uhr hunderte von Mitwirkenden die uralte Krampus-Tradition fort! Hier gibt es Gruppen, die sich gruselig verkleiden und Schaulustige erschrecken. Nichts für schwache Nerven.

UND SONST?

Hört sich nach einem spaßigen Wochenende an! Viel Spaß beim Durch-Giesing-Torkeln, beim nachhaltigen Shoppen und beim Kuscheln mit dem Krampus, während ihr Casper und Pale im Ohr habt! Bleibt gesund,

