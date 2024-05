ANDERS AUF EINEN BLICK (29/04 – 05/05)

/ Maximilian Sacher / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Es ist geschafft. Wir haben den Mai erreicht. Das heißt, wir können uns auf warme Tage mit langen Sonnenstunden freuen. Umso schöner, dass wir auch durch großartige Veranstaltungen nach draußen gelockt werden. Lest weiter, um mehr zu erfahren.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

In dem Filmklassiker Taxi Driver aus dem Jahr 1976 folgen wir Travis Bickle auf seiner gequälten Reise durch die Einsamkeit. Diese einsame, verzweifelte, müde Seele hat sich in unsere Kultur eingeprägt. Unser Redakteur Luis Simón hat sich mit der Volkskrankheit Einsamkeit beschäftigt.

FOKUS Kurzfilmfestival

„Queer – Leben zwischen Liebe und Angst“ ist das Motto des ersten FOKUS Kurzfilmfestival. Es findet am Samstag, den 04.05.2024 in Otterfing bei Holzkirchen statt. Rund um das Thema Queerness werden neun Kurzfilme gezeigt, die zwischen 4 bis 25 Minuten lang sind. Die internationalen Filmemacher*innen behandeln in ihren Kurzfilmen Geschichten und Erfahrungen von LGBTQ+-Menschen und beleuchten diese auf unterschiedliche Art und Weise. Im Interview ist der Festival-Veranstalter Patrick Willibald.

The Fall Guy

Als Stuntman bleibt Colt immer im Hintergrund – selbst dann wenn er die meiste Zeit vor der Kamera auf dem Big Screen zu sehen ist. Denn als Double des legendären Tom Ryder gilt der Ruhm einem anderen. Als dieser aber verschwindet, steht das ganze Filmprojekt auf dem Spiel – und es ist an Colt, die Produktion – und damit vielleicht auch seine Liebe – zu retten.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Jessica Pratts neues Album Here in the Pitch folgt ihrem typischen Steckenpferd: verträumte Musik, die Folk und Ambient vermischt. Trotzdem sticht hervor, dass sich Pratt nicht in die Folk-Schublade stecken lässt. Sie liefert Folk, aber eben auch psychedelische Songs, die nach LSD, Hippies und den 60ern klingen. Dabei ist ihre Stimme sanft und flüchtig, als käme sie aus einem süßen Traum. Scheint also, als hätte Jessica Pratt die lange Pause seit ihrem letzten Album genutzt, um etwas ganz Neues zu schaffen.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Das ganze Wochenende und darüber hinaus: DOK.fest

Unter dem Motto “Die Kunst der Stunde” werden beim DOK.fest vielfältige Dokumentationsfilme aus aller Welt gezeigt. Die Filme zeugen von großer Sensibilität, Integrität und Engagement. Die Spielorte sind in ganz München verteilt: Vom Amerikahaus bis zur Pasinger Fabrik. Das Filmfest läuft noch bis zum 12. Mai. Das Programm könnt ihr hier einsehen. Tickets sind ab 5 € erhältlich.

Samstag: Der 17. Münchener Kindl Lauf

Jung, bis Alt treten in unterschiedlichen, dem Alter entsprechenden, Disziplinen an. Vom 75m Bobby-Car-Rennen der Jahrgänge 2021 und junger bis zum 10km Lauf können Münchner:innen ihre Ausdauer beweisen. Los geht’s um 9 Uhr an der Verwaltungsstelle des Englischen Garten (Die genaue Adresse lautet: Englischer Garten 2, 80538 München). Das Programm findet ihr hier. Die Startgebühr liegt bei 13,50 €.

Noch bis Sonntag: Die Auer Dult

Die Auer Dult am Mariahilfplatz bietet den Münchner:innen eine Möglichkeit über den Trödelmarkt zu bummeln, zum Essen einzukehren, und auch kleine nette Fahrgeschäfte zu fahren. Auch Handwerkskunst kann dort entdeckt werden. Und das alles relativ zentral im Stadtteil Au. Eintritt ist kostenlos.

UND SONST?

Hey, Wetter… ist Wetter gut? Keine Ahnung. Wie auch immer, geht einfach raus und genießt die Zeit mit Freund:innen und Verwandt:innen (sagt’s eurem Opa – dass wir gendern). Also ich schwing mit am Wochenende auf mein Radl und fahr zur Auer Dult ich hab’s gar nicht so weit und muss nur den Berg runterfahren. Außerdem: Lasst euch ‘nen Bart stehen und schaut trotzdem in den Wetterbericht.

Prosit der Gemütlichkeit – ihr wisst Beschied,

Ramersdorf,

Maxi 🐻🥨