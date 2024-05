/ M94.5 Praktikant:innen / Bild: FOKUS Kurzfilmfestival

„Queer – Leben zwischen Liebe und Angst“ ist das Motto des ersten FOKUS Kurzfilmfestival. Es findet am Samstag, den 04.05.2024 in Otterfing bei Holzkirchen statt. Rund um das Thema Queerness werden neun Kurzfilme gezeigt, die zwischen 4 bis 25 Minuten lang sind. Die internationalen Filmemacher*innen behandeln in ihren Kurzfilmen Geschichten und Erfahrungen von LGBTQ+-Menschen und beleuchten diese auf unterschiedliche Art und Weise. Im Interview ist der Festival-Veranstalter Patrick Willibald.