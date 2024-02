ANDERS AUF EINEN BLICK (29/01 – 04/02)

/ silac / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Der Januar geht dem Ende zu, das Wetter wird wieder wärmer, die Nerven arbeiten bei einigen gerade auf Hochtouren wegen der andauernden Klausurenphase. Während ihr gerade eine kurze Lernpause einlegt, gibt es hier eine Zusammenfassung der Themen, die diese Woche bei M94.5 relevant waren. Da Pausen aber bekanntermaßen produktiv sind und das Wochenende ansteht, haben wir auch ein paar Wochenend’ Events für euch parat, für die es wert ist, die Karteikarten mal beiseite zu legen.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Schockbilder auf Tabakwaren wirken stigmatisierend und retraumatisierend auf akut oder ehemals an Krebs erkrankte Personen und deren Angehörige, findet Marlene Kagerbauer. Ein Kommentar.

HANDBALLMANNSCHAFT FÜR MÜNCHEN?

Serienmeister in der Fußballbundesliga der Männer, amtierender Meister bei den Frauen, Deutscher Meister im Eishockey, Pokalsieger im Basketball, Europa-Pokal-Teilnahme im Volleyball. München ist eine Sportstadt. Was fehlt? Eine professionelle Handballmannschaft aus München.

NTERVIEW MIT RAPPER TIDUZ.

Der Münchner Rapper tiduz. nimmt uns in seinem neuesten Album “Mannequin” mit auf seine Reise zur Selbstakzeptanz. Dabei widmet er sich vor allem gesellschaftlichen Bildern von Männlichkeit – auch dem eigenen.

UNSER ALBUM DER WOCHE

… ist “Prelude to Ecstasy” von der up and coming Band “The Last Dinner Party”. Die fünf Frauen fallen mit ihrem Barock-Stil auf. Nachdem sie preisgekrönt ins neue Jahr gestartet sind, releast die Band ihr erstes Studioalbum. Darauf klingt jeder Song anders – mal Hard-Rock, mal 80s-Pop, mal ein albanisches Volkslied. Gleichzeitig bleibt alles in diesem düsteren Orchester-Vibe, den man von der Rocky Horror Show kennt. Du stehst auf die Sounds von Fleetwood Mac, Queen oder Florence + the Machine? Dann ist das Album das Richtige für Dich!

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Ausstellung zu Kunst + Gender

Ab Freitag, 18 Uhr bis zum 23.02 findet im Feierwerk in München eine Ausstellung zum Thema “Kunst + Gender” statt. Dort könnt ihr nicht nur Kunst diverser FLINTA* Künstler bewundern, sondern auch den ganzen Monat lang an kreativen Workshops und Abendveranstaltungen teilnehmen. Der Eintritt zur Ausstellung und den Workshops ist frei.

Freitag und Samstag: 2 Tage Night Market

Dieses Wochenende findet Freitag und Samstag ab 17 Uhr der MIDNIGHTBAZAR wieder im Backstage statt! Neben leckerem Street Food bietet der Flohmarkt der Nächte eine große Auswahl an Secondhand-Teilen und Handgemachtem. Vom neuen Lieblingskleid bis hin zu Stickern für den Laptop kann jeder hier für wenig Geld etwas finden. Der Eintritt kostet online oder an der Abendkasse 4 Euro.

Sonntag: Krims & Krams Flohmarkt im Bahnwärter Thiel

Nicht genug bekommen von der Schnäppchenjagd? Dann könnt ihr auch am Sonntag ab 14 Uhr beim Bahnwärter Thiel in München noch weitershoppen. Bei Live-Musik kann man hier bummeln oder aber auch tanzen! Beim Flohmarkt erwartet euch ein bunter Mix aus Mode, Kostümen, Kunst und Requisiten – vielleicht auch ein kurzfristiges Faschingskostüm für dieses Jahr? Tickets gibt es vor Ort für 3,50€.

UND SONST?

Dieses Wochenende ist viel Action angesagt! Gönnt euch vom Lernen mal eine Pause und trödelt durch die Flohmärkte – ihr werdet es nicht bereuen! Bald ist Endspurt der Klausurenphase angesagt und ich freue mich mit euch darüber, wenn wir endlich alle Karteikarten und Skripte ohne Bedenken löschen können. Haltet die Ohren steif,

Eure Sila 😊