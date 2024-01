Handballstandort München? – “Da geht viel mehr!”

/ Michael Ries / Foto: Shutterstock/RafikovaJana

Serienmeister in der Fußballbundesliga der Männer, amtierender Meister bei den Frauen, Deutscher Meister im Eishockey, Pokalsieger im Basketball, Europa-Pokal-Teilnahme im Volleyball. München ist eine Sportstadt. Was fehlt? Eine professionelle Handballmannschaft aus München.

Dabei gehört Handball zu den beliebtesten Sportarten der Deutschen. Noch weit vor Basketball, Eishockey und Volleyball. Auch ein Blick auf die Mitgliederstatistik zeigt, dass Handball zu den beliebtesten Sportarten des Landes gehört.

In den 80er-Jahren und noch Anfang der 90er-Jahre gab es Bundesligahandball in München. Doch davon ist die Stadt inzwischen weit entfernt. Das höchste der Gefühle sind sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen kurzfristige Ausflüge in die 2. Liga. Die jungen Talente zieht es meist schon früh aus München weg. Entweder in ein Nachwuchsleistungszentrum, direkt zu einem Bundesligaverein oder über den Umweg eines solventen Drittligisten in Baden-Württemberg oder im Norden.

Warum ist das so? Michael Ries hat sich auf Spurensuche begeben.