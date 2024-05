ANDERS AUF EINEN BLICK (27/05 – 02/06)

/ Cecilia Esguerra / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Das erste Juniwochenende hätte so schön die Sommerzeit einläuten können – wenn nur nicht wieder dieses blöde Wetter gewesen wäre ⛈ (Ich blame Zeus, den alten Tunichtgut). Aber wir lassen uns trotzdem nicht den Spaß verderben, denn diese Woche ist wirklich DIE Festivalwoche in München. Also auf geht’s Leute, nehmt euren Regenschirm und raus mit euch! Wir sind ja nicht aus Zucker 🤭🏄‍♀️

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Gewalt ist omnipräsent in Kriegen und kommt in den verschiedensten Ausprägungen vor. Eine bisher meist tabuisierte Form ist die sexualisierte Gewalt. Diese wird ganz bewusst als “Waffe” eingesetzt. Oft sind vor allem Frauen betroffen.

SONDERSENDUNG VOM STUSTACULUM

Das StuStaCulum 2024 ist in vollem Gange!! Vom 29. Mai bis 1. Juni 2024 treten mehr als 70 Künstler:innen zwischen den Wohnheimen der Studentenstadt München auf. M94.5 spricht live mit Künstler:innen, die einen Auftritt auf dem 4-tägigen Festival haben!

GRUNDSTEIN FÜR FINALEINZUG GELEGT

Die Basketballer des FC Bayern haben den Grundstein für das Weiterkommen ins Finale der Basketball Playoffs gelegt. Mit einer souveränen Leistung im ersten Spiel der Halbfinalserie haben sie Gegner Würzburg nicht den Hauch einer Chance gelassen.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Nach einer neuen Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung fühlt sich jeder dritte in Deutschland einsam. Mit Einsamkeit beschäftigt sich auch die kalifornische Indie-Pop Band The Marías in ihrem neuen Album “Submarine”. Die Leadsängerin María Zardoya ist in Puerto Rico geboren. Somit sind auch zwei spanische Songs Teil des Albums. Zardoya singt über eine Vielfalt von menschlichen Emotionen und was es heißt, allein zu sein.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Noch bis Samstag: StuStaCulum

Das größte von Studierenden organisierte Festival Deutschlands findet dieses Jahr schon zum 34. Mal statt. Die gesamte Studentenstadt verwandelt sich dafür in ein Festivalgelände. Auf vier Bühnen treten bis zum Morgengrauen die verschiedensten Künstler:innen auf und Essenstände sorgen für Verpflegung. Und wir senden heute (am 31. Mai) von 15 bis 18 Uhr live vom Spektakel! Der Eintritt kostet 12€ und gilt für alle Tage 🎡🎶

Samstag und Sonntag: Zamanand Festival

Das Straßenfestival Zamanand steht für Nachhaltigkeit, Teilhabe und Vielfalt. Dafür wird das ganze Wochenende die Ludwigstraße für Autos gesperrt. Vom Odeonsplatz bis zum Siegestor erwartet euch ein vielfältiges Programm zu Umweltschutz, sozialem Engagement, aber auch mit vielen verschiedenen Musikacts und Workshops. Das Festival ist kostenlos und ohne Konsumzwang. Am Samstag beginnt es um 16 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. 🎡🎉

Sonntag: Queer Book Day

Wer’s am Wochenende ruhiger angehen lassen will, kann ab 14 Uhr zum Queer Book Day gehen. Im Sub e.V. in der Müllerstraße präsentieren sieben Autor:innen die Vielfalt der queeren Literatur. Neben Lesungen könnt ihr auch in Büchern schmökern oder euch mit den Autor:innen austauschen. Der Eintritt ist kostenlos, aber um Spenden wird gebeten. 🌈🌟

UND SONST?

Lasst euch vom schlechten Wetter nicht die Laune vermiesen, denn zurzeit sieht es aus als könnten wir nächste Woche mit einem Sommereinbruch rechnen (Vielen Dank, Klimawandel 🤐)!

Tschauiiie,

Eure Ceci 🦅