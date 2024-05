Sondersendung vom StuStaCulum 2024 am 29. Mai

/ Lorena Wang / Bild: Studentische Vertretung TUM

Das StuStaCulum 2024 steht an! Vom 29. Mai bis 2. Juni 2024 treten mehr als 70 Künstler:innen zwischen den Wohnheimen der Studentenstadt München auf. M94.5 spricht live mit Künstler:innen, die einen Auftritt auf dem 4-tägigen Festival haben! Am 29. Mai sind unter Anderem Theon&Jonny, Blacktory und Das Kitsch aufgetreten. Wir haben mit ihnen über ihre Musik gesprochen – in unserer Sondersendung live vom StuStaCulum 2024!

Theon&JONNY

Theon hat sich als jahrelanges Mitglied der Rockband „Bedls“ mit regelmäßigen Auftritten bewiesen. Seine Vielseitigkeit zeigt sich in Musicalerfahrung, Auftritten mit einer Acapellaband, als erfahrener Stage DJ und mit Soloauftritten bei Open Stages!

JONNY ist Schauspieler in ARD und ZDF Produktionen, ein versierter Performer und Pianist in Jazz und Klassik. Seine Banderfahrungen und beeindruckenden Soloperformances als Sänger unterstreichen seine Musikalität.



Theon&JONNY live vom StuStaCulum



Blacktory

CRUCIFY THE DARK – das ist der Leitspruch, mit dem die 4 Jungs aus Berching bei Nürnberg Alternative Rock spielen, der von Herzen kommt. Seit 2018 ist das für Blacktory eine naive Aufforderung, Hoffnung durch kurzfristige Euphorie zu schöpfen und nicht mehr loszulassen. Michael (Vocals), Dominik (Lead Guitar/Backing Vocals), Markus (Drums) und Jonas (Rythm Guitar/Backing Vocals) ziehen daraus Kraft und kämpfen gegen die Dunkelheit! Roh, emotionsgeladen und sich für keine Bühne zu schade: Sie verkörpern das, was man als Liveband bezeichnet. Die Koffer sind immer gepackt, der Club ist das zweite Zuhause und der Schweiß in der Luft ist Grund genug für die schlaflose Nacht.



Blacktory live vom StuStaCulum

Das Kitsch

Das Kitsch ist ein Band-Trio aus Augsburg, das seit 2018 Softrock Indiedisco Sounds produziert. Martin (Main Vocals), Niklas (Bass) und Simon (Drums) vermischen sanfte Synthis mit hart klopfenden Schlagzeug und einem Gesang, das jungenhaft und melancholisch klingt. Die Lyrics zaubern Bilder in den Kopf, der exaltierte Bass schlägt Kapriolen, so wie ihre neuste EP „Wetter“! Was haben die gelben Regenmäntel auf ihrem Cover mit ihrer Musik zu tun? Das erfahrt ihr in unserem Live-Interview!