ANDERS AUF EINEN BLICK (22/01 – 28/01)

/ Marlene Meier / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Der Schnee wurde vorerst von den Straßen vertrieben und diese Woche fühlt sich schon fast an wie Frühling. Wenn ihr gerade nicht komplett in der Klausurenphase versinkt, dann wird es höchste Zeit ein bisschen rauszugehen! In jedem Fall – lest diesen Newsletter für unsere Themen der Woche und Tipps und für Wochenende.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Aufgepasst ihr Kulturbanausen: Ab jetzt habt ihr keine Ausrede mehr! Viele Münchner Kulturstätten bieten besondere Ermäßigungen für Studierende und junge Münchner:innen. Damit ihr den Überblick nicht verliert, geben wir euch eine kleine Zusammenfassung der Angebote.

UNWORT DES JAHRES

Das Unwort des Jahres 2023 steht fest: Remigration. Die Jury möchte den rechtsextremen Kampfbegriff anprangern – doch bewirkt genau das Gegenteil. Ein Kommentar von Manuel Boskamp.

TRANSGENERATIONALE TRAUMATA – WEM GEHÖREN MEINE GEFÜHLE?

Menschen, die schwere Unfälle, Missbrauch, Gewalt oder auch Krieg oder anderen Krise erlebt haben, können ihre traumatisierenden Erfahrungen unbewusst an die nächste Generation weitergeben. Obwohl oder gerade dadurch, dass sie schweigen. Transgenerationales Trauma nennt man dieses Phänomen.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Groovige Latino-Rythmen gepaart mit einem Sound, der an “The Doors” erinnert. So klingt das neue Album der brasilianischen Band “Mojombó”. “Carne de Cajus” heißt es, was so viel wie “Cashew-Fleisch” bedeutet – in Brasilien ist das eine gängige Proteinquelle wie Tofu ist. Es ist aber kein kulinarisches Album; die Tracks tragen vielmehr geheimnisvolle Titel wie z. B. “Estacao de luz” – “Lichtstation”. Das Album ist jeden Fall für einen Roadtrip in den Süden geeignet – oder zumindest zum Träumen davon.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Cafi Chanta Konzerte

Das Import Export lädt euch ein: zu einem Abend mit verschiedenen Konzerten und DJs aus dem Nahen Osten und Nordafrika. Ihre Musik erzählt Geschichten – denen könnt ihr einfach nur zuhören, oder auf dem Dancefloor mittanzen. Einlass ist um 20 Uhr, das erste Konzert von Donia Massoud beginnt um 21 Uhr. An der Abendkasse bekommt ihr noch Tickets für 20 Euro.

Samstag: Wahala Wahala Live Music & Talks Vol. 3

Im Pathos-Theater könnt ihr ab 17 Uhr verschiedenen Paneltalks zum Thema queere Kultur in München zuhören. Danach performen Künstler:innen von ballroom south Germany einen Mix aus Tanz, Drag, Lip-Sync und Modellaufen. Am Abend könnt ihr bis 23 Uhr zu den Beats von DJ Simo abgehen. Der Eintritt kostet zwischen 8 und 12 Euro.

Sonntag: Munich Girls Talking & Walking

Bei einem Spaziergang durch München könnt ihr neue Leute kennenlernen. Ob alleine oder mit mehreren – einfach um 11:30 Uhr am Treffpunkt bei Wagners Juicery sein und mitlaufen! Der Spaziergang dauert ungefähr 40 Minuten und der “Eintritt” ist frei.

UND SONST?

Jetzt wisst ihr Bescheid! Für das Wochenende seid ihr bereit!! Nutzt die Zeit und bleibt gescheit!!!

Eure Marlene 🙂