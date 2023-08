Anders auf einen Blick (21/08-27/08)

/ Lisa Mattern / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Ein gutes Buch, die ersten Zwetschgen und Sonnencreme – viel mehr hat es diese Woche für mich nicht gebraucht, um den Sommer nochmal so richtig zu genießen. Aber natürlich war diese Woche (für so manch eine:n) doch ein wenig mehr los als nur Lesen, Baden und Radfahren. Lasst uns doch die letzten Tage mal Revue passieren:

Recap-Time! Unsere M94.5-Woche

Obstreste oder ein Eisstiel aus Holz können bei einem Tag am See, wenn kein Mülleimer in Sicht ist, schnell lästig werden. Da ist es naheliegend, sie in den nächsten Busch zu werfen. Aber nicht alle Bioabfälle verrotten gleich schnell. Heimische und tropische Pflanzen verrotten unterschiedlich, Taschentücher und Servietten sind gar nicht biologisch abbaubar und Eisstiele aus Holz brauchen mehrere Jahre, bis sie sich zersetzen. Wie ihr Biomüll richtig entsorgt, erfahrt ihr von Leonore Kvech.

Man nehme vier Frauen auf einem Roadtrip durch Ostasien und füge Sex, K-Pop und natürlich die Suche nach der eigenen Identität hinzu. Heraus kommt: Joy Ride. Ob dieser Trip aber auch den Zuschauer:innen so viel Freude bringt, hinterfragt Shuying Jin.

Ein junger, Schwarzer, homosexueller Mann will dem Militär der USA beitreten, und stößt dabei auf eine Hürde nach der nächsten. Das ist die Prämisse des Debütfilms von Elegance Bratton, der darin auch seine eigenen Erfahrung in der Armee verarbeitet. Aber kann der Film auch überzeugen, oder fällt er durch den Abschlusstest? Eine Filmkritik von Elias Mohr.

Unser Album der Woche

Der Alltag als Erwachsener ist manchmal ganz schön ernüchternd: Man geht Gassi mit dem Rasen, mäht seinen Hund oder vergisst Babys in der S-Bahn. Die Band ‘Das Lumpenpack’ bringt das in ihrem neuen Album “Wach” auf den Punkt.

Die Bandgründer Maximilian Kennel und Jonas Frömming kommen eigentlich aus der Poetry-Slam Szene und das merkt man auch: In ihren Songtexten spielen sie humorvoll mit den Problemen vom Erwachsenwerden, ohne dabei jammernd zu werden.

Ihr Motto dabei:

In Zeiten, da nichts mehr sicher scheint. Zwischen Fake News und Deep Fakes. Wo du nicht mehr weißt, was du glauben kannst – da glaub einfach an uns.

Das Lumpenpack

Euer Wochenende

Auch dieses Wochenende ist in München wieder einiges los:

Freitag: Bollywood-Tanzen im Westpark

Ausdruckstark und farbenfroh: Bollywood Dance, eine Mischung aus indischen und westlichen Tanzstilen, ist ziemlich vielfältig. Alle, die Lust haben, sich mitreißen zu lassen, können heute auf der Gymnastikwiese im Westpark bei Tanzen im Park unter dem Motto Bollywood Dance von 19:15 – 20:15 Uhr die Hüften schwingen.

Samstag: Bummeln am Bahngleis

“Münchens erster Stammstreckenflohmarkt” lädt morgen von 14.00 – 21.00 Uhr zum Kruscheln ein. Flohmarktstände in Einfahrten, Innenhöfen und Gärten gibt es von Pasing bis zum Ostbahnhof.

Sonntag: Kirchenorgeln lauschen

Um das Wochenende ausKLINGEN zu lassen, bietet sich übermorgen das Orgelkonzert von Roman Perucki an. Im Rahmen des 10. Münchner Orgelsommers spielt der polnische Organist diesen Sonntag von 19.00 – 20.30 Uhr in der Himmelfahrtskirche Sendling.

P.S.

Es ist völlig okay, nicht rund um die Uhr glücklich und zufrieden zu sein. Auch wenn uns überall Gute-Laune-Stimmung entgegenspringt und die Sonne scheint, dürfen wir uns trotzdem dann und wann ein wenig “summertime sadness” à Lana Del Ray genehmigen. Wir sind ja auch nur Menschen, selbst mit Sonnenbrille auf der Nase und Eistee in der Hand.

Passt auf euch auf und cremt euch gut ein,

Eure Lisa