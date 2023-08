Biomüll in der Natur entsorgen – Ja oder Nein?

/ Leonore Kvech / Bild: Theresa König/ M94.5

Obstreste oder ein Eisstiel aus Holz können bei einem Tag am See, wenn kein Mülleimer in Sicht ist, schnell lästig werden. Da ist es naheliegend, sie in den nächsten Busch zu werfen. Aber nicht alle Bioabfälle verrotten gleich schnell. Heimische und tropische Pflanzen verrotten unterschiedlich, Taschentücher und Servietten sind gar nicht biologisch abbaubar und Eisstiele aus Holz brauchen mehrere Jahre, bis sie sich zersetzen. Außerdem ist das Entsorgen von Biomüll in der Natur eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von 20€ bestraft werden kann. Wie ihr Biomüll richtig entsorgt, erfahrt ihr hier: