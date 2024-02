ANDERS AUF EINEN BLICK (19/02 – 25/02)

/ M94.5 Praktikant:innen / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Regen, Regen und noch mehr Regen. Doch was kommt bekanntlich nach drei Tagen Regen? Richtig, drei Tage Sonnenschein. Aber lasst uns doch nicht weiter übers Wetter reden, sondern darüber, was diese Woche in München so abging und darüber, was am (hoffentlich trotzdem sonnigen) Wochenende läuft.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Dem statistischen Bundesamt zufolge ist der Bierabsatz in Deutschland im Jahr 2023 um etwa 4,5% gesunken. Immer mehr Menschen greifen zur alkoholfreien Variante. Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielseitig.

DIE ZUKUNFT DER BUNDESWEHR?

In der Bundeswehr sind Frauen in kämpfenden Truppen nach wie vor in der Minderheit. Sie seien nicht so stark wie die Männer oder würden nur Unruhe in die Truppe bringen, so die Vorwürfe.

TECHNISCHE INNOVATION?

Heute mal was Gutes für die Umwelt und den Geldbeutel tun und das Auto stehen lassen? Die Stadt München möchte das in Zukunft erleichtern, indem sie Mini-Busse und E-Rikschas in der Altstadt einführt. Wie das genau ablaufen soll, hört ihr hier:

UNSER ALBUM DER WOCHE

Musik und Natur sind untrennbar – sagt die Künstlerin Ditty. In ihrer neuen EP Skin erforscht sie die Verbindung ihrer Musik mit Mutter Natur. Ditty schreibt Protestsongs, die uns dazu ermutigen, besser auf unsere Erde aufzupassen – und auf uns selbst. Ihr Sound klingt richtig meditativ und erzählt von ihrer persönlichen Reise und ihren tiefsten Sehnsüchten. Zum Beispiel wie sie in ihrer Heimat Neu-Delhi im Garten Gitarre spielt. Ditty’s Songwriting ist ein frischer Ansatz von Indie-Pop. Also gönnt euch mal eine Auszeit im Freien.

MIT M94.5 DURCHS WOCHENENDE

Freitag: Starkbierfest im Augustiner Keller

Wiesn Feeling im Februar? Das geht! In der Bierwoche/Starkbierwoche ruft der Augustiner Keller zum Starkbierfest auf. Für Stimmung ist auch gesorgt, denn die Wiesn Band Cagey Strings tritt auf. Also packt die Trachten aus und schwingt euch am Freitag, den 23.02, in den Augustiner Keller. Los geht’s ab 17 Uhr, der Eintritt kostet 9,95 Euro.

Samstag: Flohmarkt im Olympiapark

München handelt! Auch 2024 werden fast immer freitags und samstags im Parkhof des Olympiaparks alte Schätze wieder ausgegraben. Mit ca. 450 Ständen auf 35.000 Quadratmetern Fläche ist er nach dem Theresienwiesen Flohmarkt der größte Münchens.

Sonntag: Comedy und Musik

Großes Jubiläum im Vereinsheim! Die älteste Lesebühne Münchens feiert ihr Jubiläum zur 700sten Show. Die Moderatoren Christoph Theussl und Moses Wolff laden jeden Sonntag verschiedene Künstler:innen im Comedy- und Musik-Bereich zu einer bunten Mix-Show ein, bei der wirklich für jeden was dabei ist. Ab 18 Uhr sind Tickets an der Abendkasse oder online für 9€ erhältlich.

UND SONST?

Na, jetzt wisst ihr hoffentlich, was ihr am Wochenende unternehmen könnt. Secret Tipps für die Couchpotatoes unter uns. Unsere Late Night Show Late Night 089 ist wieder mit einer bombastisch lustigen Folge für euch da.

Haut rein,

Euer Pepe =)