ANDERS AUF EINEN BLICK (16/10 – 22/10)

/ Jule Sand / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Eine spektakuläre Woche liegt hinter uns: die Uni hat (für die meisten) wieder angefangen, der Herbst ist jetzt da (aber so richtig brrrrrrrrrr) und die M94.5-Bewerbungsphase liegt hinter uns. Ihr könnt also schon bald viele neue Gesichter bzw. Stimmen bei uns sehen und vor allem hören. Doch bevor es soweit ist, schneit (Oh Gott, bitte noch nicht) erstmal unser Newsletter, mit allem was, uns diese Woche bewegt hat und Tipps fürs Wochenende, in eure Postkästen.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Der Großangriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel bewegt und beschäftigt uns auch diese Woche. Dass sich die deutsche Politik dabei geschlossen an die Seite Israels stellt und den brutalen Terrorangriff der Hamas verurteilt, ist wichtig. Für die Opfer von Gaza und die Situation der Palästinenser:innen in Nahost lässt sie dabei bisher allerdings nicht viel Raum. Ein Essay von M94.5-Redakteur Tilman Antonie Wiesbeck.

EIN “MITTELMÄßIGES” INTERVIEW

Er bezeichnet sich selbst als Internetclown – und davon ist er einer der erfolgreichsten Deutschlands. M94.5 Reporter Simon Fischer hat Sebastian Hotz aka El Hotzo zum Interview auf dem Reeperbahn Festival 2023 in Hamburg getroffen.

WIE RASSISTISCH SIND DEUTSCHE HOCHSCHULEN?

Immer wieder kommt es an Hochschulen zu rassistischen Vorfällen. Welches Ausmaß das Problem hat und welche Strukturen Ihm zu Grund liegen, untersuchen Ashley Franke und Isidor Opperer.

Dazu wird ein weiter Bogen geschlagen von den Ursprüngen des modernen Rassismus, über strukturelle Benachteiligungen im modernen Bildungssystem und der Frage, ob was wir als Wissen vermitteln überhaupt zu eurozentristisch ist.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Passend zum Wochenende gibt es jetzt ein cooles neues Projekt von der englischen Sängerin Griff. Vielen ist sie vielleicht als Support Act von Ed Sheeran bekannt und hat deshalb auch schon größere Publika mit ihrer Musik begeistert. Wegen der Corona-Pandemie kommt ein Großteil ihrer Songs aus ihrem Schlafzimmer. Mit ihrer neuen EP “Vert1go vol. 1” möchte Griff das alles hinter sich lassen und einen Neustart wagen. Sie begibt sich auf die Suche nach ihrem Platz in der Welt. Und sind wir das nicht alle irgendwie ein bisschen? Deshalb ist “Vert1go vol. 1” von Griff diese Woche unser Album der Woche.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag bis 04. November: Spielart Festival

Für die nächsten zwei Wochen verwandelt sich München zur Bühne, denn das Spielart-Festival ist zurück. Dabei geben Münchner Bühnen internationalen Künstler:innen Raum, um die Kunstform Theater zu hinterfragen und seine Grenzen auszutesten. Mit dabei sind zum Beispiel das Making Of von Pinocchio oder eine Wrestlingshow über den Wohnungsmarkt – ein Paradies für alle Theater- und Kunstliebhaber. Falls ihr euch zu eben diesen zählt, könnt ihr auf Spielart.org vorbeischauen. Da gibt es das Programm und die Ticketpreise.

Freitag und Samstag: Afrikanische Filmtage

Hollywood, Bollywood – Nein, Nollywood. Unter dem Motto “Beyond Nollywood” finden nämlich die Afrikanischen Filmtage statt. Es werden vor allem Werke von nigerianischen Regisseur:innen präsentiert. Filme aus der Zentralafrikanischen Republik, der Diaspora oder der Insel Mauritius ergänzen das vielfältige Programm. Ort des Geschehens ist im Gasteig HP8. Tickets kosten 7€, ermäßigt 5€.

Noch bis Sonntag: Auer Dult

Wer dem Geruch von gebrannten Mandeln oder einer Fahrt auf dem Riesenrad nicht widerstehen kann, sollte unbedingt auf der Auer Dult vorbeischauen. Neben zahlreichen Essensständen und Fahrgeschäften bietet die Kirchweihdult aber auch noch den größten europäischen Geschirrmarkt. Wer eher auf asisatische Kunst, Vintagemode oder historisches Spielzeug steht, wird aber auch fündig. Die Auer Dult findet noch bis Sonntag von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Mariahilfplatz statt.

