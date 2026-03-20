ANDERS AUF EINEN BLICK (16/03 – 23/03)

/ Zala Anžin / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Hallihalloooo! Ich hoffe es geht euch gut und, dass ihr die Woche trotz schlechtem Wetter einigermaßen genießen konntet! Am Wochenende wird es definitiv wieder spannend! Wir haben nämlich richtig coole Events für euch rausgesucht! Und falls ihr euch fragt, was wir bei M94.5 diese Woche so getrieben haben, kommt jetzt ein Recap für euch <3.

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Das ist vielleicht die Sternstunde des Horrors! Bei den Oscars 2026 hat der Horror-Film “Blood & Sinners” 4 Auszeichnungen bekommen! Aber auch Games-Fans freuen sich: Am 27. Februar ist das Horror-Game “Resident Evil Requiem” rausgekommen! Aber warum lieben wir so ein schreckliches Genre?

Die M94.5 Oscar-Nacht

“Aaand the Oscar goes to…” Es ist wieder so weit: Die glamouröseste Nacht Hollywoods ist in vollem Gange. Wir sind im Studio live dabei für euch. Unsere Moderator:innen begleiten euch durch die lange Nacht, fiebern mit und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Zum Nachhören für alle die ihren Schlaf mehr schätzen gibt es hier die Oscar-Verleihung mit Ryan Klein, Ella Butz und Andre Foster.

Demokratie und mehr Demokratie

Wie jede Woche wurden auch diesmal im Politikmagazin “Plenum” viele spannende Themen besprochen. Diese Woche ging es um Omas gegen Rechts, den Singular Transferable Vote, das Festival der Demokratie und die Stichwahl!

UNSER ALBUM DER WOCHE

Alles andere als leise oder schüchtern ist das Debutalbum von Haute und Freddy – “Big Disgrace”. Ein Duo aus Los Angeles, das mit ihrem uniquem Style ziemlich auffällt. Die beiden kommen ursprünglich aus dem Hintergrund der Pop-Industrie und haben Songs von Artists wie Katy Perry oder Britney Spears mitentwickelt. Ihr Style ist allerdings bewusst etwas anders. Schrill, Überdreht und einfach drüber. Musikalisch klingt das Ganze wie ein wilder Mix aus 80er Synthpop, Clubsound und Theaterbühne. Und genau das ist auch die Idee dahinter. Die beiden inszenieren sich wie Figuren aus einem Zirkus und das mit Glam, Chaos und Selbstironie. Aber hinter dem ganzen Glitzer steckt noch etwas mehr. “Big Disgrace” erzählt von dem Gefühl nicht dazuzugehören, von Selbstzweifeln und der Stärke sich trotzdem zu zeigen. Ihr Motto: Anderssein ist alles, außer eine Schwäche.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Schöne Dinge für einen guten Zweck

Ab 13:00 Uhr findet heute in der Martin-Kollar-Str. 10 der MS Bazar statt! Dort werden gut erhaltene Second-Hand-Kleidung, Taschen, Gürtel und vieles mehr verkauft! Auch Kollektionen, die von verschiedenen Firmen gespendet wurden, sind vor Ort erhältlich. Und das Beste daran: Das Event findet für einen guten Zweck statt! Der Erlös kommt nämlich Menschen zugute, die an der unheilbaren Multiplen Sklerose erkrankt sind.

Der Eintritt ist frei.

Samstag: Lust auf Kunst?

Dann kommt am Samstag zum Kreativworkshop für Jung und Alt! Dort habt ihr die Gelegenheit euch kreativ auszutoben, ohne Vorkenntnisse neue Techniken auszuprobieren und verschiedene Kunstformen zu entdecken! Das Event findet von 14:00 bis 17:00 auf der FLUX Dachterrasse statt. Vorbeischauen lohnt sich definitiv!

Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Lachen ist die beste Medizin!

Und wer Lust hat zu lachen, ist am Kooks am Sonntag um 20:00 genau richtig. Laughter Lab Sundays organisiert dort nämlich eine Comedy Show auf Englisch! Neue und professionelle Komiker treten auf. Und falls ihr selbst auf der Bühne stehen wollt, könnt ihr euch bei den Organisatoren auf Instagram melden.

Der Eintritt ist frei.

UND SONST…

Das war´s schon mit dem Newsletter diese Woche! Wir wünschen euch ein erholsames Wochenende, mit (hoffentlich) viel Sonne und guter Laune! Bis zum nächsten Mal!

Eure Zala 😊