ANDERS AUF EINEN BLICK (14/08-20/08)

RECAP-TIME! UNSERE M94.5-WOCHE

Max Verstappen, Lewis Hamilton, Michael Schumacher. Alle drei haben eine Sache gemeinsam: sie sind Männer. Genauer gesagt, alle bisherigen Formel 1 Weltmeister seit der Gründung vor über 70 Jahren sind Männer. Seitdem hatten lediglich fünf Frauen die Chance, sich in der Formel 1 zu beweisen. Gerade einmal zwei konnten an einem Rennen teilnehmen. Die Gründe? Hat Elias Schaller für euch.

Die russische Invasion der Ukraine im Februar 2022 hat das Leben nicht nur in Europa, sondern sogar weltweit maßgeblich beeinträchtigt. Doch auch fernab der Erde sind die Folgen des russischen Angriffskriegs zu spüren. Ein Überblick von M94.5-Redakteurin Lisa Mattern, wie der Krieg Raumfahrt beeinflusst und was Politik und Weltraum überhaupt gemein haben.

Zwei Kindheitsfreund:innen treffen sich nach 24 Jahren wieder und schwelgen gemeinsam in bittersüßer Nostalgie. Ob Celine Songs in Sundance und bei der Berlinale gefeierter Past Lives mehr als nur romantischen Kitsch bietet?

UNSER ALBUM DER WOCHE

Einfach mal akzeptieren, wie es ist – das kann ganz schön befreiend sein. Sollte man sich vielleicht auch öfter zu Herzen nehmen – genau so wie Murray Macleod. Der hat sich an seiner turbulenten Beziehung so aufgerieben, dass gar nichts mehr ging. Auf seinem neuen Album, zusammen mit seiner Band “THE XCERTS” will er genau das machen, was der Titel verspricht: “LEARNING HOW TO LIVE AND LET GO”. In dem Album verarbeitet die Band Momente, die sie an ihre Grenzen gebracht haben: Drama, Liebe, Frust und Alkohol inklusive. Sie verraten aber auch, wie sie gelernt haben, aus sowas wieder rauszukommen: mit Akzeptanz und der Gewissheit, dass es nicht alle Dinge wert sind, daran festzuhalten.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Samstag: Hofflohmärkte in (Wald-)Trudering

Durch (Wald-)Trudering schlendern, nach Second-Hand-Gegenständen oder-Klamotten suchen, ein paar Schnäppchen kaufen und mit Nachbar:innen ins Gespräch kommen. Wer Bock auf all das hat, sollte unbedingt am Samstag von 10 bis 16 Uhr bei den Hofflohmärkten in (Wald-)Trudering vorbeischauen. Anwohner:innen verkaufen in ihrem eigenen Hof oder Garten. Nachbarschaft, Nachhaltigkeit und Viertelliebe wird dabei großgeschrieben.

Samstag & Sonntag: Zamanand Festival

Am Samstag und Sonntag heißt es wieder: kein Verkehr auf der Ludwigstraße, dafür Mitmachaktionen, Infostände und Konzerte. Das Zamanand-Festival steht unter dem Motto “Nachhaltigkeit, Vielfalt und Toleranz”. Münchner Vereine und Institutionen informieren dabei über Themen der Münchner Stadtgesellschaft, Umweltschutz, Gleichberechtigung und Konsum. Auch M94.5 hat eine Bühne. Bei uns erwarten euch junge Münchner Künstler:innen, also kommt rum! Das Festival findet am Samstag von 16 bis 2 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr statt.

Sonntag: Hula-Hoop Lernen

Schon mal Hula-Hoop ausprobiert? Die Sportart mit den großen, bunten Reifen ist in den letzten Jahren regelrecht zur Trendsportart mutiert. Am Sonntag finden von 13 bis 16 Uhr im Rahmen des Sommerferstivals im Olympiapark Hula-Hoop-Kurse für jede:n statt, egal ob Anfänger:innen oder Fortgeschrittene. Die Kurse sind gratis. Da Leihreifen begrenzt sind, können eigene Hula-Hoop-Reifen gerne mitgebracht werden. Viel Spaß beim hulern.

Das war’s auch schon wieder von uns für diese Woche. Wir sind aber natürlich nächste Woche wieder da. Lasst euch bis dahin die Sonne auf den Bauch scheinen, esst 237946 Eis und cremt euch ein!

