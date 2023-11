ANDERS AUF EINEN BLICK (13/11 – 19/11)

/ Tasso Ringel / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Diese Woche war ja echt blödes Wetter in München… nur Nieselregen und bewölkt. Aber M94.5 ist natürlich trotzdem für euch am Start, denn wir sind ja nicht aus Zucker (aber trotzdem supersweet). Also holt euch einen Ingwer-Tee oder vielleicht sogar einen glühenden Wein, denn die Weihnachtsmärkte machen so langsam auf (mehr dazu in den Wochenendtipps!). Merry Nikolaus vorträglich!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE GEMOVED HAT…

Krähen – das sind doch diese Vögel, die immer und überall sind. Und gerne auch mal in riesigen Schwärmen auftreten. Und ein Film über Krähen? Da denken Cineast:innen sofort an Hitchcock… Aber nein. Wer vermutet, in „Krähen. Die Natur beobachtet uns“ ginge es – zumindest irgendwann – um die unheimliche Seite dieser schwarzen Vögel mit dem spitzen Schnabel, der irrt.

TIPPS, UM LEICHTER DURCH DEN WINTER ZU KOMMEN

Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und Konzentrationsprobleme. Gerade im Winter haben mehr Menschen mit diesen Problemen zu kämpfen. Grund dafür kann eine saisonale Winterdepression sein. Doch wann liegt eine ernsthafte Depression vor und wann sind es nur normale Stimmungsschwankungen? Darum geht es im Beitrag von Elias Mohr.

SPORT UND DATING

In der zweiten Folge vom neuen Podcast “München Moments” geht es sportlich zu. Welche Sportarten eignen sich zum Daten? Wie sind lange Partynächte mit einer Gym-Routine vereinbar und welches Restaurant eignet sich am besten für Teambildung? Das haben Finn und Bianca für euch ausgetestet und teilen dazu ihre Erfahrungen!

UNSER ALBUM DER WOCHE

“I Swear, I Really Wanted to Make a “Rap” Album but This Is Literally the Way the Wind Blew Me This Time”. Mit diesem ersten Songtitel läutet André 3000 sein neues Album “New Blue Sun” ein und gibt schonmal die Richtung seines ungewöhnlicheren Albums vor. Ursprünglich war André 3000 im Rapduo OutKast, die bekannt sind von Liedern wie Hey Ya! und Ms. Jackson. Eins ist auf jeden Fall gleichgeblieben: mit seinem Debüt macht André 3000 sich wieder zum Outcast – seine Lieder sind bis zu 17 Minuten lang und tragen die außergewöhnlichsten Titel.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag, Samstag und Sonntag: Weihnachtsmarkt auf der Praterinsel!

Der Weihnachtsmarkt am Praterstrand direkt an der Isar öffnet seine Tore! Freut euch ihr Kinder auf leckeren Glühwein und cozy Chilloutoasen. Das Ganze startet ab heute 16:00 und läuft bis Sonntag um 15:00. Der Eintritt ist natürlich frei (der Glühwein aber wahrscheinlich nicht).

Samstag: Literaturfest München 2023

Wollt ihr den westlichen Literaturkanon kritisch hinterfragen? Das Symposium “Giftiges Erbe – brauchen wir einen Kanon?” findet im Rahmen des Literaturfests statt. Es geht um den Umgang mit Klassikern. Also nichts wie auf zum Literaturhaus am Salvatorplatz am Samstag um 18 Uhr. Obacht – Eintritt kostet 10 Euro für Studis.

Freitag, Samstag und Sonntag: Open Weekend im Kunstlabor 2

Beim Openweekend gibt’s coole DJs, ein Open-Mic, Liveacts und dazu kreative Mitmachworkshops. Lernt Graffiti sprayen, Upcycling oder Tape-Art. Der Spaß ist am Freitag von 17-22 Uhr, am Samstag 15-22 Uhr und am Sonntag 12-18 Uhr. Auch hier ist der Eintritt frei.

UND SONST?

Das wärs auch schon gewesen von uns – wir wünschen euch ein schönes Wochenende und immer schön Regenschirm und Gummistiefel mitnehmen!

Eurer Maxi und Tasso