ANDERS AUF EINEN BLICK (11/03 – 17/03)

/ christinap / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Die Hälfte der März-Symphonie ist vorbei, die Krokusse räkeln sich dem Sonnenlicht entgegen und nur noch vereinzelt werden Hausarbeiten komponiert. Life is good! Damit wir bei all dem Spaß nicht auch die Realität aus den Augen verlieren, fassen wir euch nochmal die wichtigsten Themen unserer M94.5-Woche zusammen. Für noch mehr Spaß sorgen unsere Wochenend’- Tipps, also schön bis zum Ende lesen! 😉Und weil wir wissen, dass ihr schon die gesamte Woche gebannt auf diesen Newsletter gewartet habt, fangen wir auch gleich an. Schnallt euch an!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

“Also ich war heute morgen schon 10km laufen, habe ein Online-Business gegründet und lerne eine neue Sprache” so sieht ein normaler Montagmorgen einiger Influencer: innen aus – zumindest wenn man all den vielen Instagram-Stories glauben schenken will. Darin wird vor allem ein Wert immer wieder zur Maxime erhoben: Produktivität! Sie beeinflussen das Verhalten der Nutzer:innen, und fördern so toxische Produktivität, findet Lena Werner.

LAST DANCE IM OLYMPIA-EISSTADION

Die reguläre DEL-Saison geht zu Ende. Und damit auch eine Ära für den EHC. Nächste Saison geht es für die Münchner in die neue SAP-Arena. Wir nehmen euch ein letztes Mal mit zu einem Hauptrundenspiel im alten Wohnzimmer. Der M94.5-Liveticker zum Nachlesen.

ARBEIT IN DER FORSCHUNG- WIRKLICH SO PREKÄR

Ob die Kernspaltung, Röntgenstrahlung oder Aspirin – wir haben der deutschen Forschung viel zu verdanken. Nicht ohne Grund also ist sie weltweit hoch angesehen. Doch hinter den Kulissen werden ihre Arbeitsbedingungen zunehmend kritisiert. Immer wieder bezeichnen Forschende diese als prekär – also “schwierig”, “unsicher” oder “problematisch”. Warum sie das tun und was Forschende deswegen fordern, erfahrt ihr in dieser Folge unseres Podcasts. Viel Spaß beim Reinhören.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Von Kritikern geliebt, dem Mainstream voraus. Es wird wieder whacky! Tierra Whack kehrt heute zurück aus der Obskurität mit ihrem Debutalbum “WORLD WIDE WHACK”. Wie ihre gesamte Diskographie ist das Album alles andere als normal. Denn: Für die Grammy nominierte Künstlerin sind die Trends der Musikindustrie Jacke 🧥 wie Hose. 👖 Von bouncy Bangern bis zu laid-back Lovesongs, WORLD WIDE WHACK ist eine 37-minütige Achterbahnfahrt durch den gesamten Freizeitpark.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: The Atomic Café @ Live eviL

Was gibt es besseres als Konzerte? Ich hab’s: Konzerte mit Afterparty! Im Live eviL findet heute Abend genau das statt. Verschiedene Indie-Künstler:innen geben auf der Bühne Ihr Bestes und anschließend verwandelt sich die Konzertlocation zum Club. Der Eintritt kostet 10€ und die Tickets könnt ihr euch auf rausgegangen.de besorgen. Das Konzertticket gilt gleichzeitig auch als Eintrittsticket für die Party danach. Also wenn sich das nicht nach Spaß anhört! Nichts wie hin mit euch und weg mit euren Sorgen.

Samstag: Witches in Exile

Auf salbeigrünen Wänden blickt man in die Gesichter vieler Frauen. Die meisten schauen frontal in die Kamera. Ihre bunt gemusterte Kleidung hebt sich vom schwarzen Hintergrund ab. Das zeigt die jetzige Ausstellung im Museum Fünf Kontinente. Sie widmet sich dem Glauben an die Hexerei und den als Hexen beschuldigten und anschließend ausgestoßenen Frauen in der Northern Region im Norden Ghanas. Der Eintritt liegt bei 6 Euro für Erwachsene und ermäßigt bei 5. Durch die Ausstellung leisten die Künstler:innen wichtige Aufklärungsarbeit, also schaut vorbei! Falls Ihr am Samstag schon verplant seid, dann ist das kein Problem, denn die Ausstellung geht noch bis zum 05. Mai.

Sonntag: St. Patrick`s Day am Odeonsplatz

Nicht nur die Bäume werden langsam wieder grün, sondern die ganze Stadt. Am Sonntag findet die größte St. Patrick’s Day Veranstaltung auf europäischen Festland statt. Und das in München! Ihr wisst was das bedeutet – holt eure beste grüne Hose aus dem Schrank und auf zur Münchner Freiheit! Da beginnt nämlich die Parade der Unterhaltungsgruppen aus Irland und Deutschland um 12 Uhr. Weiter geht es dann zum Odeonsplatz. Ich würde sagen eure Sonntagsplanung steht hiermit. 🍀

UND SONST?

Vergesst nicht auch ein bisschen die Semesterferien zu genießen, auch wenn das schwer fällt, da der nächste Newsletter ja erst in einer Woche wieder erscheint. Aber zumindest bleiben die Temperaturen bis dahin im zweistelligen Bereich (das ist ja eigentlich schon fast Isar-Wetter hihi) und da bleibt hoffentlich auch eure Stimmung: eine 10 von 10. Bleibt schön knackig! 🥕

Loads of love,

Christina 🙂