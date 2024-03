Last Dance im Olympia-Eisstadion

/ Caroline Schubert und Stefan Hans / Bild: EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Die reguläre DEL-Saison geht zu Ende. Und damit auch eine Ära für den EHC. Nächste Saison geht es für die Münchner in die neue SAP-Arena. Wir nehmen euch ein letztes Mal mit zu einem Hauptrundenspiel im alten Wohnzimmer. Der M94.5-Liveticker.

Seit fast 60 Jahren wird in der Olympia-Eissporthalle Eishockey gespielt. Am Freitag, den 08. März bittet der EHC Red Bull München zu einem letzten Tanz auf dem Eis. Im Derby gegen Augsburg will die Mannschaft von Trainer Söderholm die Fans mit einem Sieg aus der Halle verabschieden und in die Playoffs schicken.

Auch für die Augsburger könnte es ein Abschied sein. Sie sind sportlich bereits abgestiegen. Sollte ein Team aus der 2. Liga den sportlichen Aufstieg annehmen, würden die Panther künftig in der DEL2 angreifen.

Das emotionale Derby startet 19:30 Uhr. Wir nehmen euch mit im M94.5-Liveticker.