ANDERS AUF EINEN BLICK (08/04 – 14/04)

/ M94.5 Praktikant:innen / Grafik: M94.5

Das letzte Wochenende vor Semesterstart. Puhh, da kommt man schon ins Schwitzen. 🥵💧 Wie ihr vorm unvermeidbaren Stress noch kurz Spaß haben könnt, zeigen wir euch im heutigen Newsletter. Erst werfen wir aber einen Blick auf die vergangene Woche.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Unistress, Monotonie und Schlafmangel sind dein Lifestyle? M94.5 bringt Abwechslung in dein Semester! Egal ob Radio, Fernsehen, Podcast oder Online-Medien – probiere dich zusammen mit anderen jungen Journalist:innen aus.

Informier dich hier! Six – Ein Musical für eine neue Generation

Vorhang auf und ab geht die Show! Sechs Königinnen aus der Tudor-Ära tauchen in die Gegenwart ein und erzählen uns die Geschichte von sechs Frauen. Zeitlos, mit viel Entertainment und herausragendem Gesangstalent bezaubern sie das überwiegend junge Publikum im Deutschen Theater.

Rebecca F. Kuangs zweiter Roman ist da! Nach “Babel” widmet sie sich mit “Yellowface” einem ganz anderen Thema und schreibt einen Satireroman über den Literaturbetrieb. Darin stiehlt die erfolglose Schriftstellerin June das Manuskript ihrer Freundin und Star-Autorin Athena Liu, nachdem die tragisch ums Leben gekommen ist. Das Buch geht durch die Decke und macht June endlich zur Bestseller-Autorin – aber fliegt der Schwindel auf?

Yellowface UNSER ALBUM DER WOCHE

Was ist Veränderung – sowohl im privaten Leben als auch in der globalen Politik? Das fragt sich Leyla McCalla in ihrem fünften Album “Sun Without the Heat”. Das Album hat eine spielerische und leichte Seite, ausgedrückt durch die Banjo- und Gitarrenmusik, und durch McCallas sanfte Stimme. Aber in ihren Texten behandelt sie Schmerz, Angst vor Veränderung und politische Themen. In dem Song “Tree” vereint sie ihre beiden Seiten: mit einer sanft gezupften Gitarre als Begleitung erzählt Leyla McCalla von einer Frau, die sich in einen Baum verwandelt. Warum verwandelt sie sich? Ich glaube, wir können den Grund gut nachvollziehen: Sie wird nicht geliebt so wie sie es möchte und ist deswegen frustriert und sauer. Und so wie die Frau sich verändert, so transformieren sich die leichten Rythmen der Gitarre gegen Ende in ein wildes E-Gitarren-Solo.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag & Samstag: Flohmarkt im Olympiapark

Freitags und samstags von 7 bis 16 Uhr könnt ihr in der Parkharfe des Olympiaparks alte Schätze ausgraben. 💰 Auf Schnäppchenjagd findet man hier Haushaltsgegenstände aller Art. Eintritt ist wie immer kostenlos und Imbissstände providen euch mit Energy. 💪🏼⚡

Freitag, Samstag & Sonntag: Zauberflöte – das Musical

Moderner Mozart?🎻Genau das präsentiert das Deutsche Theater 🎭 am Wochenende. Zauberflöten, Vogelfänger🦜und rachsüchtige Mütter sorgen für eine spannende Story! Das Stück wird gleich mehrmals gespielt: (Achtung! Genau lesen 😉) Freitags um 19.30, samstags um 15 und 19.30 Uhr und sonntags um 14.30 und 19 Uhr. Tickets gibt’s ab 29€. Und wenn ihr’s dieses Wochenende nicht packt, keine Sorge: Das Musical ist noch bis zum 21. April im Programm.

Das ganze Wochenende: Moon Impact 🌑

Wie ist eigentlich unser Mond entstanden?! Damit befasst sich die Sonderausstellung ‘Moon Impact’ im Museum Mineralogia. Mithilfe von 3D-Modellen veranschaulicht sie die komplexe Forschungsgeschichte des berühmten Himmelskörpers. Tickets kosten für Studis nur 3€, normal 5€. Die Ausstellung läuft noch bis zum 26. Mai.

UND SONST?

Sonne 🌞 Mond 🌙 und Sterne ✨ – sehen wir alle gerne! Deshalb entlassen wir euch diese Woche auch mit einer wichtigen Lebensweisheit:

~Don’t compare sun and moon. They shine when it’s their own time~

Also, spart euch viel Stress im nächsten Semester und vergleicht euch nicht mit euren Uni-Peers. Jeder scheint für sich!

Splendid Salutes, ✨💫

Sophie 🧚🏼‍♀️ und Sara 🍓