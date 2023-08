ANDERS AUF EINEN BLICK (07/08-13/08)

/ Marlene Meier / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Endlich wieder Sonne! Deshalb hier unser Newsletter, den ihr euch auch an der Isar reinziehen könnt 🙂

RECAP-TIME! UNSERE M94.5-WOCHE

Das Wintersemester steht vor der Tür und das bedeutet, dass viele Studierende wieder vor dem Horror eines Bafög-Antrags stehen. Lange Wartezeiten, falsche Berechnungen, unfaire Behandlung – die Liste der Probleme und Erfahrungen mit den BAföG-Ämtern ist lang. Deshalb muss das BAföG endlich richtig reformiert werden findet M94.5 Redakteur Elias Mohr. Ein Kommentar.

Der Klimawandel zeigt sich laut Geograph Jürgen Schmude in den Bergen noch klarer als in anderen Regionen Deutschlands. Extremwetterereignisse nehmen zu. Welche Auswirkungen hat das auf den Wandertourismus in den Alpen? Die kurze Antwort: Die Wandersaison wird länger und gefährlicher. Die lange Antwort könnt ihr hier nachhören:

Animation meets chinesische Tusche-Malerei! Ganze sieben Jahre lang arbeitete Regisseur Tian Xiaopeng an seinem Film Deep Sea und erschuf damit einen neuen faszinierenden Stil in der Animationswelt, der zum Träumen einlädt. Aber lohnt es sich, diesen Traum auf der Kinoleinwand mitzuerleben?

UNSER ALBUM DER WOCHE

Nostalgisch-punkige Melodien mit einem sommerlichen, erfrischenden Sound: Die Indie Punk Band ‘Sundressed’ aus Arizona startet heute in den Sommer. Auf ihrem Album, was auch ‘Sundressed’ heißt, thematisiert die Band psychische Probleme – mit dem Ziel sich selbst und ihren Fans dadurch Trost zu spenden. Ihre Botschaft dabei: Gib niemals auf und tu immer das, was du liebst! Die Single des Albums ‘There with Me’ gibt dem Ganzen aber noch einen neuen Dreh – sie ist ein Liebeslied. Kein Wunder, denn Leadsänger Trevor Hedges hat beim Songs schreiben geheiratet. Im Song geht es darum, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und ein positiver, gesunder Partner für jemanden zu sein – Also, ein Liebessong mit Punch!

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: 50 Years of Hip Hop im Bellevue die Monaco & Glockenbachwerkstatt

Im August 1973 in der Bronx entstand der Hip-Hop, der die Welt verändert hat. Bei einer Party feierte DJ Kool Herc die erste dokumentierte Hip Hop Jam in der South Bronx. 50 Jahre später, also diesen Freitag, feiert die Glockenbachwerkstatt zusammen mit dem Bellevue di Monaco die “50 Jahre Hip Hop” Block Party. Start ist um 18 Uhr im Bellevue mit Workshops zu Graffiti, Rap und Tanz. Weiter geht’s mit einer Lesung von TORCH, einer der bedeutendsten Hip Hop Persönlichkeiten Deutschlands. Und 22 Uhr gibt es Hip Hop, aufgelegt von DJ HEKTEK aus der Bronx NYC in der Glockenbachwerkstatt. Und das alles for free! Mehr Infos gibt’s hier.

Samstag und Sonntag: Unchained 23 im Blitz München

Wem das Berliner Nightlife in München fehlt, für den gibt’s dieses Wochenende einen kleinen Ersatz: 32 Stunden Techno-Party im Blitz. Los geht’s um 14 Uhr am Samstag, der letzte DJ-Act spielt bis 22 Uhr am Sonntag. Es legen insgesamt 23 DJs auf 4 Stages –indoor und tagsüber auch outdoor- auf. Das Lineup verbindet die junge Münchner, Berliner und Wiener Technoszene und unterschiedlichste Genres der elektronischen Tanzmusik. Tickets kosten zwar 30 Euro, dafür müsst ihr euch aber auch nichts anderes mehr fürs Wochenende vornehmen. Mehr Infos gibt’s hier.

Samstag und Sonntag: Geburtstagswochenende im Gans Woanders

Das Gans Woanders feiert seinen 3. Geburtstag! Am Samstag gibt es Livekonzerte von zwei sehr verschiedenen Münchner Bands: Charles M. Mailer Duo um 15 Uhr mit Blues und DA KANOA um 18 Uhr mit bayrischer feel-good Musik. Außerdem finden viele Workshops für Kinder statt. Am Sonntag gibt es ein weiteres Livekonzert um 15 Uhr mit Ziggy McNeill und seiner bewegenden Gitarren Performance. Eintritt ist frei. Mehr Infos gibt’s hier.

Das Wochenende wird hot, so wie ihr! 😉

Viel Spaß in der Sonne,

eure Marlene <3