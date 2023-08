Alpentourismus in der Zukunft

Der Klimawandel zeigt sich laut Geograph Jürgen Schmude in den Bergen noch klarer als in anderen Regionen Deutschlands. Extremwetterereignisse nehmen zu. Welche Auswirkungen hat das auf den Wandertourismus in den Alpen? Die kurze Antwort: Die Wandersaison wird länger und gefährlicher. Die lange Antwort könnt ihr hier nachhören:



Das Studiogespräch aus der Hörbar vom 08. August 2023

