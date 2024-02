ANDERS AUF EINEN BLICK (05/02 – 11/02)

/ M94.5 Praktikant:innen / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Eine ereignisreiche Woche geht langsam dem Ende zu: die Grammy-Verleihung, der Kampf um Konzertkarten für Adele und am Sonntag noch der Super Bowl. Auch bei uns in der Redaktion ist einiges passiert. Das Wichtigste der Woche findet ihr hier im M94.5-Newsletter.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

FILMKRITIK: ALL OF US STRANGERS

Der Protagonist von Andrew Haighs Fantasy-Romancefilm All of Us Strangers hat mit elf seine Eltern verloren. Als Erwachsener kämpft er hart mit diesem Verlust. Er verliert sich zwischen Zukunft und Vergangenheit, Liebe und Einsamkeit. Was von vielen als queerer Liebesfilm mit Andrew Scott und Paul Mescal erwartet wurde, ist ein komplexer Schlag in die Magengrube.

300 JAHRE IMMANUEL KANT

2024 jährt sich der Geburtstag Immanuel Kants zum 300 Mal. Neben den Meilensteinen, die er für die europäische Philosophie gesetzt hat, wurde er zuletzt immer wieder für rassistische und sexistische Aussagen kritisiert. Ein Blick auf die Debatte dahinter gibt es hier.

DIE GANZ PERSÖNLICHE MUSIK

Ein Mix aus Pop, Rock und Gospel: Frederic Levi verkörpert all das in seiner Musik. Vor knapp zwei Wochen brachte er seine allererste Single “Sad Songs” raus. Im Sound of Munich Interview redet Levi über den Entstehungsprozess und seine musikalische Kindheit.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Unser Album der Woche ist “Club Shy” von Shygirl. Die 30-jährige Londonerin liefert eine perfekte Club-EP mit Dance, Pop, House, gepaart mit hauchigen Vocals. Alle sechs Tracks featuren andere Künstler:innen und erinnern an Lady Gagas “Dawn Of Chromatica” Remix-Album. Beim Hören fühlt man sich auf eine pulsierende und rauschvolle Party versetzt.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Youn Sun Nah & Bojan Zulfikarpašić

Diesen Freitag stellt die Jazz-Sängerin Youn Sun Nah ihr neues Album “Elles” vor. Begleitet wird sie dabei von dem Pianisten Bojan Zulfikarpašić. Die Sängerin ist dafür bekannt, eine mitreißende und emotionale Atmosphäre zu erzeugen. Besuchen könnt ihr das Konzert im Prinzregententheater ab 20 Uhr für 39,40€. Tickets könnt ihr euch hier sichern.

Samstag: Frameworks Festival 2024 – Deerhoof & Radian

Noch mehr Musik gibt es am Samstag im Gasteig: Dort treten ab 21 Uhr gleich zwei Bands auf – die US-amerikanische Indie-Rock-Band Deerhoof und die österreichische Band Radian. Die Gruppen liefern experimentelle Sounds und haben schon mehrere Jahrzehnte Bühnenerfahrung. Tickets gibt es hier für 20€.

Sonntag: Der König der Löwen – The Music Live in Concert

Disney-Nostalgie: Im Gasteig wird der Soundtrack vom Film “König der Löwen” vom Orchester Cinema Festival Symphonics aufgeführt. Lieder von Sir Elton John und Hans Zimmer werden mit animierten Video-Clips untermalt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten für 89€ kriegt ihr hier.

UND SONST?

Am Wochenende ist viel los. Drei Konzerte, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Ganz nebenbei muss man dann ja auch noch für Sonntagnacht fit sein, wenn der Super Bowl um 00:30 Uhr beginnt. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und einen hoffentlich nicht zu müden Start in die nächste Woche.

Euer Benjamin