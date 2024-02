300 Jahre Immanuel Kant

/ sophien / Bild: shutterstock / Lightspring

2024 jährt sich der Geburtstag Immanuel Kants zum 300 Mal. Neben den Meilensteinen, die er für die europäische Philosophie gesetzt hat, wurde er zuletzt immer wieder für rassistische und sexistische Aussagen kritisiert.

“Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.” Ein Zitat, dass fast jeder schonmal gelesen oder gehört hat. An seinem Urheber – Immanuel Kant – kommt man auch 300 Jahre nach dessen Geburt nur schwer vorbei. Für viele ist er bis heute der deutsche Philosoph. Wer Kant zitiert, hat fast automatisch Recht.

Gleichzeitig gibt es zunehmend Kritik an Kant, aufgrund rassistischer und sexistischer Aussagen. Kritik, die in den Jubiläumsfeierlichkeiten ihren Platz finden muss. Wie sieht die Debatte aus, wenn man die vier Grundfragen der Philosophie nach Kant an sie richtet?

Bild: shutterstock/nicku

Was können wir wissen?

Die Debatte über Kants rassistische und sexistische Ansichten wurden im Zuge der Black Lives Matter Proteste gesellschaftlich relevant. Diskutiert werden v.a. Passagen in Kants anthropologischen Schriften, in denen er die Menschheit in „Racen“ einteilte und ihnen unterschiedliche physische sowie charakterliche Eigenschaften zuordnete. Während den Europäern die “größte Vollkommenheit” unterstellt wird, seien Native Americans die unzivilisierteste “Völkerschaft”. Die Verteidiger Kants berufen sich auf andere Konzepte, die Rassismus nahezu ausschließen sollen: Wie den kategorischen Imperativ (Behandle andere so wie du auch behandelt werden möchtest). Oder das von Kant propagierte Weltbürgertum (alle Menschen sind Teil einer einzigen Gemeinschaft, Menschenrechte sollen nicht durch nationale Grenzen eingeschränkt werden).

Was sollen wir tun?

Kants Rassentheorie sei problematisch, aber eben auch symptomatisch für seine Zeit. Zu einem konstruktiven Umgang mit Kants Aussagen müssten diese in historischen Kontext gesetzt werden, betont Prof. Bernd Dörflinger von der Uni Trier. Heutige Wertungen unterscheiden sich grundlegend von den gesellschaftlichen Normen des 18. Jahrhunderts.

Das ist keine Entschuldigung für Rassismus. Aber diesen Umstand zu berücksichtigen, ist notwendig für einen verantwortungsgerechten Umgang. Vielleicht hilft dem gesellschaftlichen Diskurs an dieser Stelle der Blick auf wissenschaftlichen Positionen zum Thema. Dort wird bereits deutlich länger über Rassismus und Sexismus bei den Philosophen der Aufklärung gesprochen. Die Philosophin Anke Graneß sagt dazu gegenüber Radiosender Dlf Kultur: Man müsse sich des Spannungsfelds bewusst sein – „zwischen Konzepten, die entwickelt worden sind von weißen europäischen Philosophen und den Einschränkungen, die damit gleichzeitig einhergehen.“

Bild: shutterstock/spatuletail

Was dürfen wir hoffen?

War Kant nur naiv genug Rassismus anderer zu reproduzieren? Hat er seine Meinung im Laufe des Lebens vielleicht sogar geändert? Für einige Kantexpert:Innen legen das zumindest seine späteren Werke nahe. Nach 1799 rückte Kant von seinen eigenen Positionen ab, wie etwa einer „Rassenhierachie“. So Philosophieprofessorin Pauline Kleingeld in ihrem Artikel “Kant´s Second Thoughts on Race” 2007.

Was ist der Mensch?

Vernünftig, wäre vielleicht die erste Antwort Kants. Aber auch irren ist menschlich. Kant wird dieses Jahr für viele große Gedanken gefeiert. Es ist aber auch an der Zeit, dabei seine Fehler nicht aus den Augen zu lassen. Gedanken zu kritisieren, die uns nach 300 Jahren befremdlich erscheinen – das muss nicht heißen, dass Kant nicht mehr zu gebrauchen ist. Es heißt nur, dass wir mutig genug sind uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen.