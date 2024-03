ANDERS AUF EINEN BLICK (18/03 – 24/03)

/ Christina Vasilia Pitopoulakis / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Einen wunderschönen Freitag wünsche ich meinen lieben Freund:innen des guten Newsletter- Geschmacks. Wir starten diesen Newsletter gleich mit einer wichtigen Information zum Osterhasen. Ich habe mich letzten gefragt woher dieser Brauch eigentlich herkommt. Ein Hase der bunte Eier versteckt? Wäre da nicht ein Huhn sinnvoller? Nach intensiver Recherche hat sich dann ergeben, dass Hasen als Boten der germanischen Frühlings- und Fruchtbarkeitsgöttin Ostara galten. Und Möglicherweise leitet sich von ihrem Namen auch der Name für das Osterfest ab. Aber egal ob ihr Ostern feiert oder nicht, ich hoffe ihr verdrückt das ein oder andere (vegane) Schoko-Osterei 🍳🍫. Jetzt kommen die wichtigsten Themen der M94.5- Woche und Eventtipps für das Wochenende. Viel Spaß!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

WOMAN – LIFE – FREEDOM:

Unter diesem Leitspruch protestieren seit gut eineinhalb Jahren viele Menschen im Iran und international gegen das autoritäre iranische Regime. Dort werden Frauen brutal entrechtet und Regimekritiker:innen inhaftiert und gefoltert. In München findet ein Solidaritätsevent für die Menschen im Iran unter dem Namen “Hip-Hop for Woman, Life, Freedom” statt. Was aktuell im Iran los ist und was Hip Hop damit zu tun hat, hat Tasso Ringel herausgefunden.

MUSIKALISCHER TRENNUNGSSCHMERZ

Das einzig Konstante im Leben ist die Veränderung. Menschen ändern sich und damit auch die Beziehungen zwischen ihnen. Freundschaften werden stärker oder brechen auch mal auseinander. Und egal ob Freundschaften oder Beziehungen zu Ende gehen, es ist immer mit diesem Gefühl der Einsamkeit verbunden. Und genau darum geht es in den Songtexten der Münchner Künstlerin niah. Sie war bei uns im Studio und hat uns mehr über ihre Musik erzählt.

DIE NEUE WEIBLICHKEIT

Ein Symbol der Weiblichkeit, der Sexualität, der Fruchtbarkeit und Mütterlichkeit: Brüste sind als eins der wichtigsten Merkmale des Frau-Seins in unserer Gesellschaft fest verankert. Oft sind sie für eine Frau auch Bestandteil der eigenen weiblichen Identität. Aber was passiert, wenn einer Frau dieser Aspekt genommen werden muss?

UNSER ALBUM DER WOCHE

Für uns geht es jetzt nach Luxemburg. Von dort kommt nämlich Francis of Delirium aka Jana Bahrich. Bisher konnte die Indie-Rock und Dream-Pop-Künstlerin schon mit drei EPs überzeugen. Die hat sie nach eigener Aussage noch “im Keller neben der Waschmaschine” aufgenommen. In ihrem Debütalbum “Lighthouse” schreibt die 22-Jährige jetzt über die Herausforderungen des Erwachsenenwerdens ihrer Generation – ganz nach ihrem Motto “homemade rock from our hearts to yours”. Und das auch im Song “Real Love” – Große Emotionen und die echte Liebe. Hier von Francis of Delirium.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Theater-Premiere “Winnie sucht das Glück (und eine bezahlbare Wohnung in München)”

Also wenn das mal nicht der most relatable Titel für ein Theaterstück ist, dann weiß ich`s auch nicht. Falls euch der Titel jetzt noch nicht überzeugt hat, weil ihr keine Geldsorgen habt und in der Maxvorstadt wohnt, dann überzeugt euch ja vielleicht der Inhalt. Die Hauptperson Winnie befindet sich in einer phantastischen Landschaft und sucht nach einem Hoffnungsschimmer und nach einer bezahlbaren Wohnung im München der Zukunft. Das Theaterstück befasst sich mit Fragen, die uns alle irgendwann angehen werden, wie z.B.: Reicht die Rente für die Miete? Tickets kann man online kaufen und die fangen bei 5 Euro an. Das Stück beginnt um 20:00 im “Schweren Reiter” in der Dachauer Straße 114a.

Samstag & Sonntag: MachART Manufaktur- und Kreativmarkt

Kreativität ist leider etwas das im Laufe des Lebens immer weniger benutzt wird. Wie gut, dass am Wochenende dagegen Abhilfe geschaffen wird. Auf dem Markt in der alten Kongresshalle (U4/5 Schwanthalerhöhe) haben Künstler:innen die Möglichkeit ihre selbstgemachten Produkte zu präsentieren und zu verkaufen. Das Besondere dabei sind aber definitiv die Workshops der Künstler:innen, bei denen man selbst kreativ werden kann und somit auch dafür sensibilisiert wird, wie zeitaufwendig die Produktion eigentlich ist. Die Eintrittskarten können direkt vor Ort für 6 Euro erworben werden. Am Samstag geht der Markt von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Sonntag: Live at 25h – a stage for Munich artists

Habt ihr Lust das Ende der Woche zu etwas Besonderem zu machen? Dann auf geht`s in die Boilerman Bar am Bahnhofplatz 1. Da gibt es am Sonntag nämlich ein Live-Musik Event mit den Talenten unserer Stadt. Die Münchner Newcomer:innen geben auf der Bühne ihr Bestes während ihr euch in der gemütlichen Atmosphäre der Bar über die Ereignisse der vergangenen Woche austauschen könnt. Hört sich an wie ein schöner Abschluss der Woche.

UND SONST?

Jetzt ist es doch passiert! Der Bundesrat billigt das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis. Das soll dann am Ostermontag in Kraft treten. Ich sehe es schon kommen. Nächstes Jahr gibt es dann statt Nuss-Nougat-Ostereier Cannabis-Pistazie-Sorten. Nächsten Freitag müsst ihr leider ohne einen Newsletter auskommen, denn da hat unsere Redaktion wegen Karfreitag zu. Ich dachte ich gebe euch lieber gleich Bescheid, bevor ihr nächsten Freitag verzweifelt unsere Internetseite nach einem neuen Newsletter durchforstet. Und in diesem Sinne schöne Feiertage und falls ihr nicht feiert, dann wünsche ich euch einfach so eine ganz wunderbare Zeit.

Loads of love,

Christina 🐰