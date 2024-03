HIP HOP FOR IRAN: WOMAN, LIFE, FREEDOM

/ Tasso Ringel / Bild: Hip Hop For Woman, Life, Freedom

Woman – Life – Freedom. Unter diesem Leitspruch protestieren seit circa eineinhalb Jahren viele Menschen im Iran und international gegen das autoritäre iranische Regime: Dort werden Frauen brutal entrechtet und Regimekritiker:innen inhaftiert und gefoltert. In München findet in einer Woche ein Solidaritätsevent für die Menschen im Iran unter dem Namen “Hip-Hop for Woman, Life, Freedom” statt. Was aktuell im Iran los ist und was Hip Hop damit zu tun hat, hat Tasso Ringel herausgefunden.



Beitrag von Tasso Ringel über "Hip Hop For Woman, Life, Freedom"

Das Solidaritätsevent “Hip-Hop for Women – Life – Freedom” findet am nächsten Samstag, den 23. März, im Boxwerk in der Maxvorstadt statt. Es werden verschiedene Workshops zu Tanz, Grafitti und Rap angeboten – außerdem treten viele Künstler:innen auf. Tickets gibt es auf Eventbrite für eine kleine Spende.