ANDERS AUF EINEN BLICK (03/06 – 09/06)

/ Sara Saberi / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Moin Leute! Habt ihr schon mal von den 36 Fragen zum Verlieben gehört? Die sind nicht nur zum Verlieben gut sondern auch, wenn ihr mal richtig deepe Gespräche mit eurem Gegenüber haben wollt. Apropos: Werfen wir doch mal einen Blick darauf, was diese Woche für München besonders deep war.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

THW, Freiwillige Feuerwehr, Wasserwacht – bei Unfällen oder Katastrophen sind sie immer im Einsatz. Gerade ganz akut bei den Hochwassern in Bayern. Aber wie läuft ein Ehrenamt ab?

Eine Auszeit vor der Haustür

Wanderzeit in München! Wenn das Wetter mitspielt, kann man das Münchener Umland auch zu Fuß wunderbar erkunden. Darum haben wir für euch unsere Top 3 Wanderwege herausgesucht, von kurz bis lang. Und natürlich sind die schnell mit dem Studi-Deutschlandticket zu erreichen – also packt die Wanderschuhe aus!

Sturmfrei!

Dieter Reiter ist weg! Im Urlaub! Das heißt, München hat sturmfrei und Late Night 089 dreht so richtig frei. Moderator Julius Peter feiert skurille Fanfeste und chillt mit seinem Lieblings LMU-Dozenten Armin Laschet. Aber wir bleiben auch kritisch und nehmen Münchner Grabräuber:innen, den maroden Olympiaturm und die vielen Münchner Hunde unter die Lupe. Treibt’s nicht zu bunt!

UNSER ALBUM DER WOCHE

“Psychotisch Sentimental” – So beschreibt die kanadische Newcomerin LØLØ ihre eigene Musik. Und auch ihr Debütalbum “falling for robots & wishing i was one” fällt in diese Kategorie. Zu LØLØ’s Inspirationen gehören Artists wie Taylor Swift, Avril Lavigne und Simple Plan. Und das spürt man. Auf der Platte finden sich Upbeat pop-punk, alternative Rock und ihre Singer-Songwriter Seite. Das Album thematisiert zum einen ihre eigene Sensibilität im Kontrast zur Gefühllosigkeit der Menschen, in die sie sich verliebt. Und zum anderen geht es auch um ihren daraus resultierenden Wunsch genauso scheinbar emotionslos zu werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Jazz in allen Gassen

Wer Lust auf Livemusik hat, kann am Freitag zum Musikfest “Jazz in allen Gassen” kommen. Ab 18 Uhr ist Einlass und um 19:30 Uhr geht es richtig los. Das Event bringt fünf verschiedene Künstler:innengruppen nach Dachau. Rund um den Rathausplatz könnt ihr euch die Auftritte von Bands wie Boogie Connection oder Race Cats anschauen. Das Ticket könnt ihr euch für 10 € bei München Tickets holen.

Samstag und Sonntag: Stadtgeburtstag

München wird 866! Deshalb verwandelt sich die Altstadt zwischen Wittelsbacherplatz, Odeonsplatz und der Sendlinger Straße am Samstag und Sonntag in eine bunte Erlebnismeile und das Ganze ist auch noch kostenlos. Am Marienplatz erwartet euch ein vielfältiges Bühnenprogramm und am Wittelsbacherplatz gibt es eine große Open-Air Tanzfläche sowie verschiedene Fahrgeschäfte. Außerdem finden anlässlich der Fußball-Europameisterschaft verschiedene Aktionen rund um Sport und Fußball statt. Das Programm und die genauen Uhrzeiten findet ihr hier.

Sonntag: Radl-Dult

Am Sonntag findet auf dem Mariahilfplatz von 10 bis 20 Uhr die erste Münchner Radl-Dult statt. Auf dem Radflohmarkt findet ihr gebrauchte Fahrräder und Zubehör. Außerdem erwartet euch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Quizzes, Infoständen und Live Auftritten von verschiedenen Bands. Für Verpflegung ist gesorgt und der Eintritt ist frei.

UND SONST?

Also bleibt mir nur noch zu sagen: nutzt die Zeit der Frühlingsgefühle noch ein bisschen aus, der kalendarische Sommer beginnt ja erst am 21. Juni

Bye bye,

Sophie 🦆