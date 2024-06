Eine Auszeit vor der Haustür

/ Pavel Fridrikhs / Bild: Shutterstock / Dudarev Mikhail

Wanderzeit in München! Wenn das Wetter mitspielt, kann man das Münchener Umland auch zu Fuß wunderbar erkunden. Darum haben wir für euch unsere Top 3 Wanderwege herausgesucht, von kurz bis lang. Und natürlich sind die schnell mit dem Studi-Deutschlandticket zu erreichen – also packt die Wanderschuhe aus!

Für diese Strecken müsst ihr dabei gar nicht so sportlich sein. Sie alle sind auch für die Bequemeren unter euch leicht zu meistern!

Die kleine Grünwälder Auszeit

Zahlen und Fakten:

Länge: 8,63km

Gehzeit: 2.20h

Höhenmeter: 80m hoch, 80m runter

Start und Ziel: Derbolfinger Platz (Rundweg) – 30 min entfernt vom HBF München mit der U1 und Tram 25

Ihr sehnt euch nach Natur direkt in München? Dann solltet ihr die Runde von Grünwald bis zur Fischtreppe austesten! Den Startpunkt Derbolfinger Platz erreicht ihr ganz bequem mit den Öffis und dann könnt ihr eure Tour gleich starten. Der traumhafte Pfad führt entlang der Isar, vorbei am Kraftwerk Baierbrunn, der Fischtreppe und dem Georgenstein.

Da es ein Rundweg ist, beendet ihr ihn auch wieder am Derbolfinger Platz. Falls ihr nicht schon unterwegs mit einem Picknick selbst für eure Verpflegung gesorgt habt , könnt ihr das dort also direkt in einem der netten Cafés oder Restaurants nachholen.

Bild: Screenshot / © komoot

Panorama in den Voralpen

Zahlen und Fakten:

Länge: 12,9km

Gehzeit: 4.30h

Höhenmeter: 735m hoch, 735 m runter

Start und Ziel: Bahnhof Tegernsee (Rundweg) – erreichbar vom Hauptbahnhof München mit der Regionalbahn in 1:10h

Auch am Tegernsee könnt ihr gut in die Natur abtauchen. Die Wanderroute Alpbachtal und Neureuth eignet sich besonders für diejenigen, die Fans von schönen Ausblicken oder Berghütten sind. Davon gibt es auf diesem Weg nämlich sehr viele.

Doch die zu erreichen muss gar nicht so anstrengend sein: Folgt dafür einfach gemütlich dem markierten Weg 681. Abgesehen davon ist auch das Kloster Tegernsee ein bewährtes Highlight.

Bild: Screenshot / © tegernsee.com

Auf den Spuren des letzten Bayrischen Märchenkönigs

Zahlen und Fakten:

Länge: 25,67km

Gehzeit: ca. 6h

Höhenmeter: 416m hoch, 471m runter

Start: Votivkapelle – erreichbar vom HBF München mit der S-Bahn und anschließend Bus in 1:10h.

Ziel: Herrsching am Ammersee (Rückfahrt mit der S-Bahn: von S-Bahnhof Herrsching 50min bis zum HBF)

1886 ertrank König Ludwig II. im Starnberger See. Wie genau es zum Tod kam, ist bis heute nicht bekannt. An der Unglücksstelle steht mittlerweile ein hölzernes Kreuz, was zudem den Start des König-Ludwig-Wegs markiert. Genauer gesagt die erste von 4 Etappen.

Ihr wandert bei der dortigen Votivkapelle los, dann am Schloss Berg (der Sommerresidenz des Märchenkönigs) vorbei und weiter am nördlichen Ufer des Starnberger Sees entlang. So kommt ihr bald in die Maisinger Schlucht und anschließend an den gleichnamigen See.

Das letzte Highlight ist das Gemeindegebiet Andechs, denn der Weg führt euch direkt zum Andechser Kloster. Nach einer leckeren Verschnaufpause dort folgt ihr dem Kienbachtal hinab an den Ammersee, wo die erste Etappe des König-Ludwig-Wegs endet.