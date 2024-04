ANDERS AUF EINEN BLICK (01/04 – 07/04)

/ Marlene Meier / Grafik: M94.5

Ist denn schon Sommer? Bei den Temperaturen dieses Wochenende könnte man das fast meinen. Also genießt eure letzte Semesterferien-Woche und haltet vielleicht schon mal ein Füßchen in die Isar… 😎

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Interview mit Lavie: Mit acht Jahren machte Valentin seine ersten Schritte in der Musik. Zuerst begann er mit dem Klavier Spielen, später kam auch das Schlagzeug hinzu. Mit den Jahren verlor er die Musik jedoch aus den Augen, bis er im Corona Lockdown wieder richtig startete. Er erzählt über seine Anfänge in der Musikbranche und seine neueste Single “Espoir”.

WIE KORRUPT IST MÜNCHEN?

Die Landeshauptstadt München wurde dieses Jahr als neues korporatives kommunales Mitglied bei der Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland e. V. aufgenommen. Aber warum ist das überhaupt notwendig?

HERZINSTRUMENT GITARRE

Die slowenische Shoegaze-Band Haiku Garden kombiniert mystische bis unheimliche Songs mit entspannten Liedern, die auch mal bis zu sieben Minuten lang sein können. Anfang 2024 sind sie wieder auf einer kleine Europa-Tour gewesen. Bei ihrem Auftritt in München hat sie Luis Kirchner, der selbst ein Jahr in Slowenien verbracht hat, in ihrer Muttersprache interviewt.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Echter Blues aus dem tiefsten Süden Amerikas: Cedric Burnside zeigt mit seinem Album “Hill Country Love”, dass der Blues noch existiert und auf keinen Fall traurig sein muss. Die Songs geben einem das Gefühl von Freiheit und Freude am Leben, und machen es einem leicht, mitzutanzen. Burnsides Musik ist tief verbunden mit seinem Zuhause, dem Südstaat Mississippi: seine Liebe für die Luft dort, die Bäume, Vögel und Wälder inspirieren seine Musik. “Hill Country Love” schafft es, euch in den Süden Amerikas zu transportieren. Also: lehnt euch in der Sonne zurück und genießt das neue Album von Cedric Burnside.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag & Samstag: Night Market

Auf dem zweitägigen Flohmarkt im Sugar Mountain könnt ihr jeweils von 17-22 Uhr kleine Schätze und neue Lieblingsstücke ergattern. Am besten nehmt ihr also viel Bargeld mit!😉Der Eintritt ist frei.

Samstag: Sober Glow

Euch fangen Partys immer zu spät an? Dann ist diese Day Dancing Party im Mucbook Kaffeehaus genau das Richtige für euch! Hier könnt ihr von 10-15 Uhr zu Funky Tunes und mit alkoholfreien Drinks tanzen. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Sonntag: Sad Song Sing-Along

Beim Open Karaoke in der Yokocho Karaoke Box & Bar heißt es: Je trauriger desto besser. Ob ihr singen könnt oder nicht, Hauptsache ihr habt eine melancholische Stimmung und einen passenden Song auf Lager. Singen könnt ihr von 15-20 Uhr und der Eintritt ist frei.

UND SONST?

Es ist klar – die Klimakrise beeinflusst auch unser Wetter in München. Die ungewöhnlichen Temperaturen dieses Wochenende sollten uns vielleicht zu Denken geben. Auf der anderen Seite…. SONNE!!!!! WÄRME!!!!! SOMMER!?!?🌞🔥🌊

Viel Spaß,

eure Marlene😋