And Then out of Nowhere

/ David Entsfellner / © Kh Press Shot, Final Edits Lucy Mclachlan 4

King Hannah – das Duo aus Liverpool hat im November seine Debüt-EP Tell Me Your Mind and I’ll Tell You Mine veröffentlicht.

Im M94.5-Interview sprechen die beiden Musiker:innen über ihre Zusammenarbeit und Pläne für 2021.

King Hannah im Interview

Hannah Merrick und Craig Whittle lernten sich ein einer Bar kennen – Hannah sollte Craig einlernen. Zum ersten Mal gesehen hat Craig sie aber bereits einige Jahre vorher, als sie in ihrer Uni etwas vorgesungen hat. Ihre Stimme hat Craig so überzeugt, dass er ihr in der Bar sofort vorgeschlagen hat, zusammen Musik zu machen.

Tiefgründig und melancholisch

Seitdem machen Hannah und Craig Musik, die mal als Dream Pop, mal als Noir-Folk bezeichnet wird. Sie mischen melancholische Stimmung mit intimen Texten und eingängigen Gitarrenmelodien.

Im September ist ihr erster gemeinsamer Song Crème Brûlée erschienen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Crème Brûlée von King Hannah

Hannah, die gerne mit Lana Del Rey verglichen wird, und Chris sind mit ihrem Debüt sehr zufrieden. Sie hatten sich als Ziel gesetzt, Musik zu machen, die ihnen gefällt und einen Labelvertrag zu unterschreiben. Das hat auch geklappt: Das Berliner Label City Slang hat sie unter Vertrag genommen.

Heute arbeiten die beiden an neuer Musik und treten gelegentlich online live auf.