Abschied von Julian Reichelt

/ Simon Fischer / Bild: M94.5 / Franz-Josef Fischer

Julian Reichelt ist als Bild-Chefredakteur freigestellt. Ihm wird nach Recherchen von Ippen Investigativ und der New York Times vorgeworfen, er habe seine Machtposition missbraucht, junge Frauen für sexuelle Gefälligkeiten in verantwortungsvolle Positionen gebracht und unter Druck gesetzt. M94.5 verabschiedet Julian Reichelt als Bild-Chefredakteur in dem Stil, den er selbst von seiner Zeitung gewohnt war: in einer Kolumne von „Franz-Josef Fischer“.





Lieber Julian Reichelt,

Sie waren Kriegsreporter. Sie sind durch Schützengräben gekrochen. In ihrem Chefredakteur-Büro stand ein Feldbett. Büro ist kein Krieg.

In Afghanistan haben Sie sich die Hände schmutzig gemacht. Im Büro waren Sie kein Saubermann. Zwischen ihren Nikoton-gelben Händen hielten sie nicht nur Zigarettenstummel. Sie sind über ihren eigenen Penis gestolpert.

Ihr Abschied hat Paul Ronzheimer bei BILD Live gerührt. Seine Tränen waren größer als Ihr Anstand. Sie sind ein Hundesohn. Die Kartoffel des Jahres 2018. Das Sex-Schwein aus Berlin.

Herzlichst,

Ihr Franz-Josef Fischer