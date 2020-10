75 Jahre SZ: Journalist*in, aber wieso?

/ Michael Goder / Bild: Süddeutsche Zeitung

M94.5 streamt vom 05. bis 08. Oktober Diskussionen zwischen Autor*innen der SZ LIVE. Die Veranstaltungsreihe dreht sich dieses Jahr um Jubiläen, denn: Die Süddeutsche Zeitung feiert 75. Geburtstag. Seid jeweils ab 19 Uhr unter sz.de/nachtderautoren dabei!

Der letzte Abend der Nacht der Autoren 2020 gehört dem Journalismus. Die Geschichte und die Zukunft der SZ werden präsentiert und diskutiert. „Warum noch Journalistin, Journalist werden?“ – Das ist der Titel der Diskussionsrunde um 20 Uhr.

Anna Dreher, Anna Hoben, Britta Schönhütl und Hannes Vollmuth wollen im Gespräch zeigen, warum Journalismus aufregender und wichtiger als in der Vergangenheit ist. Eure Fragen werden natürlich auch wieder beantwortet. Die schickt ihr per Mail an nda@sz.de oder stellt sie auf Twitter, Facebook und Insta.

Anna Dreher ist 1989 geboren und schreibt seit 10 Jahren für das Sportressort der Süddeutschen Zeitung. Anna Hoben berichtet aus München über alle Themen die in der Stadt wichtig sind. Britta Schönhütl ist Leiterin der Digitalen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung. Hannes Vollmuth, Jahrgang 1985, schreibt für die Seite Drei so wie das Panorama.

Die Diskussion startet am Donnerstag, den 08. Oktober um 20 Uhr. Seid dabei, feiert mit der SZ und bleibt informiert. Der Stream beginnt an diesem Tag um 19 Uhr mit dem Thema „Große Skandale, große Geschichten: Wie die SZ zum investigativen Medium wurde.“

Inhalte und Texte in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung.

M94.5 ist ein Angebot der MEDIASCHOOL BAYERN und für die Übertragung der Diskussionen anlässlich der „Nacht der Autoren“ zuständig.

Die Ausbildungsmöglichkeiten in der Bayerischen Medienlandschaft werden laufend verbessert: Zum Beispiel mit der Initiative Start Into Media.