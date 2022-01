Philomena über die Faszination menschliche Psyche in der Musik

/ Nina Dreßler / Bild: Zara Zankl

Die Newcomerin Philomena hat 2021 ihre erste Single released. Mit ihrer Musik will sie die Leute zum Tanzen bringen. Dabei kämpft sie gerade mit ihrem eigenen Tanz zwischen Abi und ihren ersten Schritte in der Münchner Musikszene. In ihrer Musik besingt sie die eigene menschliche Psyche.





Die Münchnerin Philomena Karg, bekannt nur als Philomena, ist 21 Jahre alt und in einer Künstler:innenfamilie aufgewachsen. Und wie es sich für so jemanden gehört, begann sie schon als kleines Kind Klavier zu spielen. Ihre Familie inspirierte sie auch zu ihrer Liebe zum Elektro – einer ihrer Cousins spielte den Synthesizer bei der Band Clair.

Decide Finally – Ein Song über das Aufschieben

Philomenas Debütsingle Wildfires behandelte bereits die menschliche Psyche. Außerdem greift sie die aktuellen Umweltkatastrophen auf und verbindet das mit dem Kampf gegen ihre inneren Dämonen.

Philomena beim Produzieren ihrer neuen EP

Bild: Constanze Hermann

In Philomenas neuester Single geht es um das Aufschieben von Dingen, das Prokrastinieren. Das ist nicht nur eine klassische Studentenkrankheit, sondern auch ihre eigene Schwäche. Ihre Musik hilft ihr daher, sich selbst ihren Problemen zu stellen.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden Songs von Philomena auf Spotify

Demnächst wird ihre neue EP veröffentlicht, die unter anderem einen Remix von ihrer aktuellen Single Decide Finally, aber auch Andromeda, ihren persönlichen Favoriten, enthalten wird. Nebenbei macht sie noch ihr Abitur. Für das Jahr 2022 hofft sie endlich ihren ersten Bühnenauftritt zu haben.