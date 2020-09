How to Test

/ Sandra Terme / Bildquelle: Shutterstock.com

Nach einer Reise, bei einem Warnhinweis der Corona-Warn-App, Fieber oder einfach nur wegen eines Kratzen im Hals – über die Frage, wann und vor allem wo man sich testen lassen soll, herrscht häufig immer noch Unklarheit. Wir haben die wichtigsten Fakten zusammengefasst.

Der Symptomcheck

Die Krankheitsverläufe bei Covid-19 können sehr verschieden sein. Das Robert Koch-Institut (RKI) zählt zu den in Deutschland am häufigsten erfassten Symptomen: Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- und Geschmacksverlust. Ein zusätzliches Problem bei Covid-19 ist die Inkubationszeit, also der Zeitraum von der Ansteckung bis hin zum Auftreten der ersten Symptome. Die liegt in der Regel bei ungefähr fünf Tagen. Allerdings kann eine erkrankte Person schon zwei Tage, bevor sie überhaupt erste Symptome bemerkt, andere anstecken. Die höchste Ansteckungsgefahr besteht an dem Tag, bevor man Symptome spürt.

Eine Covid-19-Infektion kann sich mit Symptomen äußern – aber auch ohne.

Bildquelle: Shutterstock.com

Ab wann sollte man sich testen lassen?

Wer zu einer positiv getesteten Person Kontakt hatte und selbst keine Symptome hat, sollte sich trotzdem isolieren und gegebenenfalls testen lassen. Dasselbe gilt auch für Reiserückkehrer oder wenn die Corona-Warn-App eine rote Risikobegegnung anzeigt. Eine Testpflicht gilt bei der Rückreise aus einem Risikogebiet. Hatte man keinen Auslandsaufenthalt und keinen Risikokontakt, spürt aber leichte Symptome, rät die WHO, sich zu Hause auszukurieren.

Reiserückkehrer aus dem Ausland

Nach einer Reise in ein Risikogebiet müssen sich Reiserückkehrer innerhalb von 48 Stunden vor der Einreise oder direkt nach der Einreise testen lassen. Bis ein negatives Ergebnis vorliegt, gilt eine Quarantäne-Pflicht. Kommt man aus einem Nicht-Risikogebiet zurück, ist ein kostenloser Test trotzdem möglich. Welche Regionen momentan als Risikogebiet gelten, steht hier. Für alle Reiserückkehrer gibt es schon auf dem Einreiseweg Möglichkeiten, sich testen zu lassen.

Am Flughafen München

Für Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet stehen im Sicherheitsbereich in den Terminals 1 und 2 Teststationen bereit.

Für Reiserückkehrer aus einem Nicht-Risikogebiet gibt es die Möglichkeit, sich von 6 bis 1 Uhr im Forum des München Airport Centers (MAC) auf Ebene 4 testen zu lassen. In beiden Fällen ist eine Online-Anmeldung auf form.ecolog-international.com möglich, aber nicht Pflicht.

Im Hauptbahnhof München

Hier kann sich jeder, der aus dem Ausland kommt, von 7 Uhr bis 23 Uhr gegen Vorlage des Ausweises und des Zugtickets testen lassen. Die Teststation ist im Hauptbahnhof im Bereich des Gleis 27-36. Der Teil wird auch Starnberger Flügelbahnhof genannt.

Am zentralen Omnibusbahnhof (ZOB)

Hier kann sich jeder Reiserückkehrer aus dem Ausland rund um die Uhr testen lassen.

An der Autobahn

Auch auf vielen Rasthof-Parkplätzen ist mittlerweile ein Corona-Test möglich. In den Bundesländern außerhalb von Bayern wird der kostenlose Test für Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten am 15.09. abgeschafft. In Bayern kann sich aber jeder weiterhin kostenlos testen lassen, auch wenn er aus einem Nicht-Risikogebiet im Ausland kommt. Hier und hier ist eine Übersicht erstellt, an welchen Raststätten man sich testen lassen kann.

Achtung! Sollte ein Test auf dem Reiseweg nicht möglich sein, obwohl man aus einem Risikogebiet kommt, ist man verpflichtet, sich nach der Einreise nach Deutschland innerhalb von 72 Stunden testen zu lassen. Bis zum negativen Testergebnis gilt Quarantänepflicht. Außerdem ist eine Meldung über den Aufenthaltsort beim zuständigen Gesundheitsamt Pflicht.

Drive-In Stationen gibt es nicht nur an der Autobahn.

Bildquelle: Shutterstock.com

Die Coronawarn-App zeigt einen roten Risikokontakt an / Es gab einen Risikokontakt

Bei der Anzeige eines roten Feldes mit „erhöhtem Risiko“ heißt das, dass man über einen längeren Zeitraum und mit einem geringen Abstand mindestens einer positiv auf Corona getesteten Person begegnet ist. Allerdings wird dabei nur angezeigt, an welchem Tag die Begegnung stattfand. Es kann also sein, dass man der positiv getesteten Person im Zug drei Stunden gegenüber gesessen oder vielleicht eine positiv getestete Person nur nah vorbeigelaufen ist. Hier empfiehlt die App, möglichst zu Hause zu bleiben, mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen zu halten und Rücksprache mit dem Hausarzt oder dem Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116117 zu halten. Wenn die Kontaktsituation aufgrund fehlender Informationen unklar ist, wird aber zu einem Test geraten.

Wo und wann wird getestet?

Wer noch keine Symptome hat und am Wochenende von dem Risikokontakt erfährt, dem wird vermutlich geraten, am Montag beim Hausarzt anzurufen. Außerdem kann ein Online-Termin in der Teststation auf der Theresienwiese ausgemacht werden. Hier wird bisher von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr getestet. Ab dem 5.September wird auch an Samstagen getestet.

Ein Test ist aber auch in vielen Hausarztpraxen möglich. Wenn der Hausarzt im Urlaub ist, stehen hier Praxen, die einen Test vor Ort durchführen. Wichtig ist, dort vorher anzurufen und nicht in die Praxis zu kommen. Es ist gut möglich, dass die Testung vor der Tür erfolgt.

Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, dass der Hausarzt zu einer sogenannten Drive-In-Teststation anmeldet. Hier kommt man einfach mit dem Auto, Radl oder zu Fuß zu einer bestimmten Uhrzeit vorbei, um sich testen zu lassen.