Zwischen Ernst und Comedy

/ Luise Otto





Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.

Was diese Woche alles kulturell in München los war, erzählen uns Luise Otto und Elmo Hüller. Gleich zu Beginn gibt es ein richtiges Highlight: Die Poetry Slamerin Elena Natroshvili trägt uns live im Studiogespräch eines ihrer Gedichte vor. Anschließend berichtet Jonathan Heck über die Premiere der ernsten Komödie „Der zerbrochene Krug”, die im Volkstheater zu sehen ist. Weiter geht es mit Elisabeth Kowol, die die Queer Artists Munich Ausstellung in den Rathausgalerien besuchte. Und zum Schluss nimmt uns Siri Widmann mit auf hohe See zur Vorstellung von Moby Dick am Residenztheater.

SektMate läuft jeden zweiten Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.