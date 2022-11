Zeit für Gutes

/ Katharina Bawidamann und Sara Baljak / Bild: Steffen Kaiser/Johanniter

Alle Jahre wieder kommt das Christu….ähhh.. der Johanniter-Weihnachtstrucker! Seit knapp 30 Jahren packen Tausende von Menschen in der Vorweihnachtszeit Hilfspakete für notleidende Menschen. Dieses Jahr ist M94.5 als Paket-Annahmestelle auch mit am Start.

Jeden Winter packen tausende Kindergartenkinder, Schüler:innen, Mitarbeitende von Unternehmen und viele andere Menschen in der Adventszeit Hilfspakete für notleidende Menschen in Südosteuropa. Doch auch in Deutschland kommen die Pakete zu hilfsbedürftigen Menschen. Die Aktion steht ganz im Zeichen von Weihnachten für Nächstenliebe und ein gutes Miteinander.

So funktioniert’s

Schnappt euch die Kartons und die Liste der Johannitern. Anschließend befüllt ihr euer Paket mit folgendem Inhalt: (!Achtung! Keine verderblichen Lebensmittel, wie Milch oder Eier!)

1 Geschenk für Kinder (Malbuch / Block und Farbstifte)

2 kg Zucker

3 kg Mehl

1 kg Reis

1 kg Nudeln

2 Liter Speiseöl (mögl. in Plastikflasche)

3 Multivitamin-Brausetabletten

3 Packungen Kekse

5 Tafeln Schokolade

500g Kakaogetränkepulver

2 Duschgel/Seife

1 Handcreme

2 Zahnbürsten

2 Tuben Zahnpasta

Bis zum 16. Dezember könnt ihr das fertige Paket bei uns in der Rosenheimerstr. 145 abgeben. Der Johannitertrucker kommt ab dem 17. Dezember zu uns und nimmt die gesammelten Spenden mit. Daraufhin werden die Pakete in die jeweiligen Zielregionen, wie zum Beispiel Bulgarien, Albanien, Rumänien und viele mehr befördert. Dort verteilen ehrenamtliche Helfer:innen die Weihnachtspakete an wirtschaftlich schwache Familien, Schul- und Kindergartenkinder sowie Alten- und Kinderheimen und anderen Menschen in Not.

Virtuelle Pakete

Falls ihr keine Zeit habt ein Paket zu packen, aber trotzdem etwas dazu bei tragen wollt, könnt ihr auch Online-Pakete verschicken.

Hierbei zieht ihr auf der Internetseite der Johanniter per Mausklick Produkte in ein virtuelles Paket. Den Warenwert überweißt ihr als Spende mit der somit Ehrenamtliche vor Ort Pakete für euch zusammenstellen.

Nicht warten auf gute Taten

Mitmachen ist also ganz einfach, egal ob digital oder mit einem „echten“ Hilfspaket. Unterstützt die Johanniter und bereitet hilfsbedürftigen Menschen eine Freude in der Weihnachtszeit.