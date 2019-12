Mission (Im)Possible: Weihnachtsgeschenke

/ Eileen Pagels

Schon wieder der H&M-Gutschein oder doch das Duschgel? Auf der Suche nach dem passenden Geschenk greifen wir oft zur sicheren aber dafür langweiligen Variante. Das geht doch auch anders. Ganz nach dem Motto: Zeit statt Zeug.

Zeit statt Zeug

Zum Beispiel mit einem Event wie Holiday on Ice , einem schicken Abend im Theater zum Beispiel beim Nussknackerballett oder einer kulinarischen Stadtführung – die Möglichkeiten sind unendlich. Wer nach einem stressigen Jahr entspannen will, kann mit seinen Liebsten einen Tag in der Therme abhängen oder sich bei einer Alpaka-Wanderung mit tierischer Begleitung in die Natur begeben.

Gemeinsame Erlebnisse schweißen einfach immer noch am Besten zusammen: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Life-Spieleabend im Escape-Room, einem gemeinsamen Kochkurs oder einem Ausflug mit Wan derung in die Berge. Und damit der Schenkende nicht im Orga-Stress untergeht, gibt es einen Haufen Anbieter, die das übernehmen.

Engagier dich

Einfach mal einen Fremden beschenken und das Gefühl genießen, eine unbekannte Person glücklich gemacht zu haben: Der Wunschbaum macht das möglich. In Kaufhäusern, auf Weihnachtsmärkten oder in Firmen, fast überall steht so ein Wunschbäumchen. Hier kann sich jeder einfach einen fremden Wunsch abpflücken und kann diesen anonym erfüllen. Meist unterstützt du so etwa eine Hilfseinrichtung für sozial schwache Menschen, Tierorganisationen oder Altenheime.

Wer es etwas langfristiger helfen möchte, kann auch direkt eine Patenschaft für Kinder, Tiere oder ein Stück Wald übernehmen oder direkt verschenken (PLAN, WWF, Plant a tree foundation, Animal SOS...). Wem das nicht weit genug geht, der engagiert sich gleich selbst: Bei der Tafel Essen austeilen, im Tierheim Hunde ausführen oder im Altenheim Bücher vorlesen. Ganz einfach geht das bei Agenturen wie Tatendrang, über die sich Engagierte direkt vermitteln lassen können. Wer nicht regelmäßig Zeit hat, sich aber hin und wieder trotzdem engagieren möchte, kann sich auch in die agentureigene WhatsApp-Gruppe eintragen lassen, bei der immer wieder tagesaktuelle Helfer gesucht werden.

Old but Gold: Mach es doch selbst

Es muss nicht gleich ein selbst gemaltes Bild sein, aber wie wäre es wenn du die alljährlichen Socken für Papa einfach mal selber strickst? Mit Youtube-Tutorial und Stricknadeln auf dem Sofa gemütlich machen und sich durch Strickmuster kämpfen. Das Ergebnis (auch wenn unperfekt), werdet ihr mit einer viel größeren Vorfreude verschenken, weil ihr euch wirklich reingehängt habt – und die ein oder andere Laufmasche macht euer Werk zur ganz persönlichen Charaktersocke mit Charme.

Auch eine beliebte Idee ist das nostalgische Fotoalbum oder ein selbstgemachter Kalender. Ein paar Anekdoten oder witzige Zitate darunter schreiben – fertig. Oder wie wäre es mit einer klassischen Karte, die etwas mehr beinhaltet als nur: „Merry Christmas“. Ein Liebesbrief an deine Freunde zu Weihnachten – schreib doch einfach mal alles auf, was du an deiner Schwester toll findest, warum deine Kumpel der Beste auf der Welt ist oder mach einen ganz persönlichen „Ohne-dich-ist-alles-doof“- Kalender für deine Liebsten.

Mit so vielen kreativen Ideen wird Weihnachten dieses Jahr bestimmt nicht langweilig.