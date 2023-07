You´ve got mail

/ Luise Otto / Radiobühne//Bild: Jaya Mirani





Hörspiele und Klangexperimente finden in der Radiobühne ihren Platz. Einmal im Monat entwickelt die M94.5 Kulturredaktion zu einem Thema ganz unterschiedliche Hörstücke. Diesen Juli dreht sich alles ganz um das Thema Briefe.

Sehr geehrte Hörer:innen, in dieser Ausgabe der Radiobühne führt uns Moderatorin Kim Fischer durch eine Sendung rund um Textnachrichten, Briefumschläge und Botschaften aus einer anderen Welt. Wie fühlt es sich an, einen Brief zu bekommen, an welche Briefe erinnert man sich? Danach hört ihr Traum-Briefe, die jemand an die Redaktion geschrieben hat. Aus der Zukunft erreicht uns der nächste Brief von einer berührenden Geschichte. Zum Abschluss erhält eine WG einen Beschwerdebrief. Einer Nachbarin hat wohl ein Problem mit den Hobbys der Student:innen.

Die Radiobühne läuft immer am ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.