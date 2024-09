Young, wild and free – Wieso fühlen wir uns trotzdem einsam?

/ Maximiliane Hoferer / Bild: M94.5

Hast du dich schon einmal einsam gefühlt? Damit bist du nicht allein. Knapp jede:r zweite Jugendliche in Deutschland kennt das Gefühl. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Aber was bedeutet es überhaupt „einsam zu sein“? Ist es eine Nachwirkung der Pandemie oder haben wir es mit einem größeren Problem zu tun? Und: Was kann man gegen das Gefühl der Einsamkeit machen?

Darüber haben wir mit Dr. Matthias Reinhard gesprochen. Er ist Oberarzt für Psychiatrie und Psychotherapie am LMU Klinikum und arbeitet mit Menschen, die wegen des starken Gefühls der Einsamkeit professionelle Hilfe suchen. Er erklärt uns, welche Folgen einsam sein haben kann. Und wir haben mit Prof. Dr. Ricarda Steinmayer, die pädagogische und differentielle Psychologie an der TU Dortmund lehrt, über die Studie der Bertelsmann Stiftung gesprochen, an der sie selbst beteiligt war.

Bei den Fußnoten nähern wir uns zusammen mit spannenden Interviewgäst:innen und Expert:innen gesellschaftlichen oder politischen Themen an, die diese Woche zu kurz kamen. Wir beleuchten Hintergründe, zeigen unterschiedliche Perspektiven auf und sprechen mit Betroffenen – statt nur über sie zu berichten. Die Fußnoten gibt es überall, wo es Podcasts gibt!

